Збираєтеся на побачення? Не забудьте здивувати кохану людину красивим подаруночком. Це ж так приємно – потішити другу половинку, коли вона цього не очікує.

Джерело: 24 канал

Ми підібрали для вас 10 прикольних дрібничок, які можна подарувати під час побачення. Повірте, вони завжди пригодяться.

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Кумедні шкарпеточки

Шкарпетки – це практично і зовсім не нудно. Адже можна знайти варіанти із абсолютно фантастичними малюнками чи надписами. Якщо не знаєте, які придбати, то вибирайте шкарпетки з котиками. Бо пухнастики – це завжди прекрасно.

Дизайн таких шкарпеток може бути дуже кумедним / Фото Buzzfeed

Кава або чай

А краще все й одразу. Взимку так хочеться чогось ароматного і смачного. Тому кава або чай – це просто безпрограшне рішення.

Здивуйте кохану людину прекрасним чаєм або кавою / Фото Youtube

Пляшечку прекрасного вина

О так! Здається, вино просто створене для того, щоб насолоджуватися ним під час побачень. Дізнайтеся про вподобання вашої другої половинки і здивуйте її чудовим подарунком.

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Мила подушечка

Подушечка завжди буде поруч із коханою людиною вдома: під час сну, перегляду фільмів, читання книг або просто лежання на ліжку.

Подушечка – чудовий подарунок на побачення / Фото Pinterest

Баночка із смаколиками

Солодощі – це завжди прекрасно. Ви можете підготувати невеличку баночку і заповнити її тими смаколиками, які дуже полюбляє друга половинка. Кладіть сюди усе: цукерочки, рафаелки і навіть шоколад.

Це красиво і дуже креативно / Фото Pinterest

Планер

Такі невеликі блокнотики – чудовий варіант, щоб записувати свої замисли, ідеї, плани та інші важливі думки. Вони завжди пригодяться як коханому, так і коханій.

Приклад фінансового планера / Фото Pinterest

Плед

Невеличкий пледик допоможе зігрітися у будь-яку пору року. Вони недорогі, приємні на дотик та надзвичайно практичні.

Плед – це завжди чудова ідея / Фото Freepik

Ароматичні свічки

Не сумнівайтеся – це крутий подарунок. Вони допоможуть створити затишну атмосферу під час романтичної вечері. Визначтеся зі смаком – тут їх дуже багато: ваніль, троянда, полуниця, яблука, кориця тощо.

Ви любите ароматичні свічки? / Фото Pixabay

Чашка із власним принтом

Справді, звичайна чашка – це досить банально. Але якщо ви доповните її власним принтом – подарунок стає значно цікавішим. Це може бути спільна фотографія, жартівливий напис або навіть ваш улюблений мем.

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Книга

З’ясуйте, що ваша друга половинка давно хотіла прочитати. Та якщо не знаєте, що придбати – не проблема. Ось список книг, які обов’язково сподобаються вашій коханій людині.

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