15 життєвих ілюстрацій від ізраїльського художника, які показують всю красу сімейного життя
Єхуда Девір – талановитий художник із Ізраїлю, який малює надзвичайно зворушливі комікси про сімейне життя. Його кумедними замальовками насолоджуються мільйони людей з усього світу.
Джерело: інстаграм Yehuda Devir
Ми підібрали 15 найцікавіших ілюстрацій від знаменитого художника. Повірте – вам точно сподобається. Адже кожен потрапляв у ті ситуації, які змальовує у своїх коміксах Єхуда Девір.
Цікаво Що подарувати на побачення: 10 недорогих дрібничок, які сподобаються усім
"Почалася зима..."
Здається, тут все зрозуміло без слів
Це просто класика
Жінка лякається, чоловік сміється
Парасольки на всіх не вистачить
Воно живе!
Така в чоловіків доля...
"Я в тебе вірю..."
"Окей! Я готова! Скажи мені, за кого вболівати"
"Сьогодні без тренувань? Так?" – "Так!"
Бути мамою – це справді виснажливо
Упс...
Проблема, з якою зіштовхуються всі вагітні жінки
Ну так зручніше!
Цікаво Фотографиня створює сюрреалістичні фото, які ламають мозок: ефектні і таємничі світлини
Доброго ранку!
Поділитися новиною