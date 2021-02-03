Лучший подарок, который можно сделать любимому – это положительные эмоции. Если вам надоели романтические ужины дома, а поехать заграницу нет возможности, то устройте второй половинке романтическое свидание в пределах своего города. Для этого есть много способов.

Источник: 24 канал

Романтической прогулкой в парке или ужином при свечах уже никого не удивишь. Предлагаем вам попробовать другие способы интересно провести время вместе со своим любимым, которые помогут вам сблизиться и лучше узнать друг друга. Для этого вам даже не придется далеко ехать.

Читайте также: 10 лет – оловянная (розовая) годовщина свадьбы: что подарить и как поздравить

Устроить дегустацию

Это хорошая альтернатива обычному романтическому ужину. Сходите вместе на дегустацию чего угодно: крафтового пива, изысканного вина, китайского чая или различных сыров. Такое дело лучше доверить профессионалам, которые организуют для вас замечательный вечер, смогут рассказать об истории напитков или блюд и покажут, как правильно их пробовать.

Винная дегустация – хороший выбор для свиданий / Фото bodo

Вечер ностальгии

Организуйте для вашего любимого вечеринку в стиле лет его детства или юности. Это 90-е или начало 2000-х? Прекрасно, подберите яркие костюмы и аксессуары в таком стиле, найдите постеры и сладости тех лет, включите культовые фильмы или песни, которые прочно ассоциируются у вашего любимого с этими годами. Это будет незабываемый вечер, который не оставит его равнодушным.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Сделать доброе дело

Посетите вместе приют для животных. Необязательно сразу брать животное домой. В таких приютах рады и тем, кто соглашается погулять с собаками, поиграть с ними, принести корм или игрушки. Вы не только поможете убежища, но и поднимете себе настроение, ведь общение с животными – это хороший антистресс. Возможно, вы найдете там своего будущего домашнего любимца?

Проведите время вместе с животными / Фото Pexels

Сходить на мастер-класс

Вы давно хотели узнать, как делают мыло, а ваш партнер – побывать на чайной церемонии? Самое время попробовать! Вспомните, какими новыми занятиями интересовался ваш партнер и отправляйтесь вместе с ним воплощать его мечту в жизнь. Сейчас можно найти множество мастер-классов даже для двоих на любой вкус.

Хорошим подарком станет мастер-класс по гончарства для двух / Фото royal-present

Сходите в антикинотеатр

Вечер дома по фильму на ноутбуке – уже неинтересно. В последнее время начали открываться антикинотеатры, в которых можно заказать целый зал без посторонних зрителей. Удобные диваны, огромный экран, любимые снеки и напитки – и это все только для вас. Наслаждайтесь фильмом в хорошем качестве и общением друг с другом.

К теме: Хобби для двоих: 10 веселых занятий, которые помогут паре сблизиться

SPA для двоих

Постоянная напряженная работа требует время от времени качественного отдыха. Устройте вам обоим полный релакс в SPA-салоне, который предлагает эту услугу для двоих: вами будут заниматься два мастера в одном кабинете. После расслабляющего массажа в полумраке среди запахов аромамасел вы оба выйдете в отличном настроении.

Устройте вечер релакса для вас обоих / Фото bodo

Найти интересный отель

Вряд ли кому-то придет в голову ночевать в гостинице собственного города. Однако просто переночевать не так и интересно. Устройте себе мини-отпуск и поживите в каком-то тематическом отеле, с необычным дизайном или же в отеле 18+. Пусть гостиницы ассоциируются у вас не только с путешествиями, но и с яркими эмоциями для вас двоих в своем городе.