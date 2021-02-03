Найкращий подарунок, який можна зробити коханому – це позитивні емоції. Якщо вам набридли романтичні вечері вдома, а поїхати закордон немає можливості, то влаштуйте другій половинці найромантичніше побачення у межах свого міста. Для цього є багато способів.

Джерело: 24 канал

Романтичною прогулянкою у парку чи вечерею при свічках вже нікого не здивуєш. Пропонуємо вам спробувати інші способи цікаво провести час разом зі своїм коханим, які допоможуть вам зблизитись і краще пізнати один одного. Для цього вам навіть не доведеться далеко їхати.

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Влаштувати дегустацію

Це хороша альтернатива звичайній романтичній вечері. Сходіть разом на дегустацію чого завгодно: крафтового пива, вишуканого вина, китайського чаю чи різноманітних сирів. Таку справу краще довірити професіоналам, які організують для вас чудовий вечір, зможуть розповісти про історію напоїв чи страв та покажуть, як правильно їх куштувати.

Винна дегустація – хороший вибір для побачення / Фото bodo

Вечір ностальгії

Організуйте для вашого коханого вечірку у стилі років його дитинства чи юності. Це 90-ті чи початок 2000-х? Чудово, підберіть яскраві костюми та аксесуари у такому стилі, знайдіть постери та солодощі тих років, увімкніть культові фільми чи пісні, які міцно асоціюються у вашого коханого з цими роками. Це буде незабутній вечір, який не залишить його байдужим.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Зробити добру справу

Навідайтесь разом у притулки для тварин. Необов'язково відразу брати тваринку додому. У таких притулках раді й тим, хто погоджується погуляти з песиками, погратись з ними, принести корм чи іграшки. Ви не тільки допоможете притулку, а й піднімете собі настрій, адже спілкування з тваринами – це чудовий антистрес. Можливо, ви знайдете там свого майбутнього хатнього улюбленця?

Проведіть час разом з тваринками / Фото Pexels

Сходити разом на майстер-клас

Ви давно хотіли дізнатись, як роблять мило, а ваш партнер – побувати на чайній церемонії? Саме час спробувати! Пригадайте, якими новими заняттями цікавився ваш партнер і відправляйтесь разом з ним втілювати його мрію у життя. Зараз можна знайти безліч майстер-класів навіть для двох на будь-який смак.

Хорошим подарунком стане майстер-клас з гончарства для двох / Фото royal-present

Сходити в антикінотеатр

Вечір вдома за фільмом на ноутбуці – нецікаво. Останнім часом почали відкриватись антикінотеатри, в яких можна замовити цілий зал без сторонніх глядачів. Зручні дивани, величезний екран, улюблені снеки та напої – і це все лише для вас. Насолоджуйтесь фільмом у хорошій якості та спілкуванням один з одним.

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SPA для двох

Постійна напружена робота вимагає час від часу якісного відпочинку. Влаштуйте вам обом повний релакс у SPA-салоні, який пропонує цю послугу для двох: вами займатимуться два майстри в одному кабінеті. Після розслабляючого масажу у напівтемряві серед запахів аромамасел ви обоє вийдете у чудовому настрої.

Влаштуйте вечір релаксу для вас обох / Фото bodo

Знайти цікавий готель

Навряд чи комусь спаде на думку ночувати у готелі власного міста. Проте просто переночувати не так і цікаво. Влаштуйте собі мінівідпустку і поживіть у якомусь тематичному готелі, з незвичайним дизайном чи ж у готелі 18+. Нехай готелі асоціюються у вас не тільки з подорожами, а й з яскравими емоціями для вас двох у своєму місті.