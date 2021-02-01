Першим по-справжньому серйозним ювілеєм від дня весільної церемонії в РАГСі вважається 10-річна річниця або олов'яне (рожеве) весілля. Цей день часто відзначають з великим розмахом, запрошують всіх тих, хто був присутній на святі десять років тому. Як же краще відзначити цю подію, які є традиції та що треба дарувати – читайте в нашій статті.

Джерело: 24 канал

Дізнайтесь, звідки пішла така назва для десятої річниці подружнього життя та як було прийнято святкувати цей день раніше. Ми підібрали для вас найкращі ідеї для подарунків та привітань своїй другій половинці чи друзям, які запросили вас на святкування.

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Як називається річниця 10 років?

Річниця весілля 10 років представлена ​​символами троянди та олова. Чому саме вони? Згідно з древніми традиціями, за допомогою олова в будинок закликали удачу та достаток. У святкуванні 10 років весілля олово вибрано тому, що є м'яким і еластичним металом, а також символом пластичності відносин, здатності знаходити компроміси, прагнути до загальної мети й направляти шлюб в потрібне річище.

Що стосується троянди, то їй в нашій культурі присвоюється багато таємниць, магічних властивостей. Ця квітка зазвичай асоціюється з любов'ю, красою, романтикою а пристрастю. Роза символізує сімейні відносини, які за 3650 днів разом тільки розцвіли.

Традиції святкування ювілею весілля

У стародавні часи в 10-ту річницю весілля дружина дарувала чоловікові олов'яну ложку, яку він повинен був носити в кишені весь день. Її не можна було ні виймати, ні кому-небудь показувати, інакше можна було наврочити сімейне щастя! Увечері олов'яну ложку ховали під подушку коханої дружини. Згідно з повір'ям, це повинно було зробити сім'ю ще міцнішою, а любов – сильнішою. Цей звичай зберігся і до наших днів.

Чоловік же підносив дружині букет з 11 троянд (10 рожевих і 1 білу) в знак любові та вдячності за кожен прожитий разом рік.

Букет з троянд – справжній символ кохання / Фото flowerindustry

Річницю весілля 10 років заведено відзначати в рожевому кольорі. Багато пар в це свято одягали другу пару кілець, "грали" ще одне весілля. До заручних (зазвичай, золотих) кілець додавалися ще й олов'яні прикраси. У наш час можна відсвяткувати річницю весілля 10 років з фантазією підійшовши до її оформлення: рожеві скатертини та серветки, рожеве вино, торт з рожевим кремом тощо.

Існує ще одна гарна традиція: на весільний ювілей пара плела вінок з троянд і прикрашала їм вхідні двері свого житла. Такий символ служив оберегом сімейного щастя, вважали, що шипи троянд захищали від поганих намірів злих людей.

Також вірили, що чоловік і жінка будуть щасливі й надалі, якщо проведуть шлюбну ніч на ліжку з рожевої тканини або посипаному пелюстками троянд. Звучить непогано? Для більшої романтики можна запалити рожеві свічки. Все це покликане пробудити у пари колишню пристрасть, нагадати один одному, що все тільки починається/

Що подарувати?

Якщо до десятої річниці від дня весілля ви все ще дивіться один на одного із захопленням і ніжністю, значить свій вибір зробили правильно. І як тут не порадувати коханого/кохану приємним подарунком на таку важливу подію для вашого шлюбу? Що ж підійде найкраще та впишеться в символіку урочистості?

Знайдіть найкращий подарунок другій половинці / Фото pickpik

Подарунок від дружини чоловікові

Елементи декору оцінить рідкісний чоловік, так що варто зупинитися на більш практичних презентах. Ось кілька ідей:

Прикраси з олова, виконані за індивідуальним замовленням або традиційні запонки/браслети/підвіски зі срібла або золота, але в рожевій коробочці.

Пивний кухоль з олова з іменним гравіюванням.

Олов'яне преспап'є, дорога ручка або функціональна прикраса для робочого кабінету.

Похідні аксесуари.

Рожева краватка.

Цікава запальничка, набір сигар або тютюну.

Подарункові сертифікати в улюблені магазини або на бажані курси.

Можна подарувати те, що потрібно зараз вашому чоловікові. Наприклад, хороший інструмент, який він давно хоче купити та доповнити подарунок олов'яним брелоком. Також відмінним доповненням до основного подарунку стане чекова книжка бажань, звідки чоловік зможе діставати "чеки" з різними корисними пропозиціями від вас: масаж, романтична вечеря тощо.

Якщо нічого не можете придумати й дуже хочете здивувати коханого, то подаруйте йому яскраві враження: стрибок із парашутом, похід у квест-рум, гонку на квадроциклах тощо.

Подарунок від чоловіка дружині

Почніть прекрасно ранок дня річниці вашого весілля з букета троянд і сніданку в ліжко. Потім перейдіть до основного подарунка, до речі, дуже символічно буде викласти до нього доріжку пелюстками троянд.

Букет троянд – завжди хороший варіант / Фото Unsplash

Кілька ідей подарунків дружині на 10 років весілля:

Прикраси з рожевого кварцу, гранату, аметисту, корала або з олова за індивідуальним ескізом. Альтернативний варіант – золоті/срібні кільця, брошки, сережки, підвіски, упаковані в красиву рожеву коробочку.

Кишенькове люстерко з олова зі зворушливими словами на зворотному боці.

Сучасні гаджети в рожевій оправі або з рожевим декором.

Дизайнерська чашечка з олова з гравіюванням.

Рожевий комплект розкішної спідньої білизни або вечірня сукня.

Олов'яна шкатулка з замочком для зберігання прикрас.

Подарункові сертифікати.

Зверніть увагу на хобі та бажання коханої, тоді ви зможете підібрати тематичний аксесуар або інструмент, який вона оцінить.

Безпрограшний варіант – подарувати на рожеву річницю весілля позитивні емоції. Наприклад, політ на повітряній кулі або параплані, уроки танців, прогулянку на яхті, романтичну вечерю на даху, квиток у театр або на концерт тощо.

До речі, річниця весілля 10 років – саме час влаштувати ще один медовий місяць, можна подарувати романтичну поїздку на якийсь курорт.

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Що подарувати друзям на 10 років весілля?

Підібрати подружжю на десятиліття весілля красивий і практичний подарунок нелегко. Якщо детально розібрати символіку річниці 10 років весілля, то стане ясно, що рожевий колір традиційно символізує жінку, а олово – чоловіка. Подарунки ж потрібно дарувати загальні, для пари, тому ось кілька відповідних ідей:

таці для сніданків з олова або прикрашені трояндами;

олов'яна джезва з кавовими чашками та пачкою доброї кави;

рожевий плед;

олов'яні свічники, доповнені рожевими свічками;

постільна білизна з принтом троянди або виконана в рожевих відтінках;

всілякий посуд з олова;

стильна ваза з олова разом із букетом троянд;

зручні банні халати або рожеві рушники;

парні футболки/чашки з поздоровленнями або кумедними написами;

пазл або картина за номерами на основі фото подружжя;

лампи з рожевого кварцу.

Рожевий плед або постіль буде гарним спільним подарунком / Фото daydream

Якщо у пари вже є дитина, і ви хочете порадувати малюка, то доречні солдатики або машинки з олова, рожеві м'які іграшки.

Привітання

Не завжди легко підібрати потрібні слова, тому для натхнення можете ознайомитися з прикладами привітань на честь річниці весілля 10 років.

Чоловікові

Моя кохана, рідна людина, ось і впав у нашу сімейну скарбничку ще один спільний рік! Вітаю тебе з річницею! Бажаю, щоб наша сім'я була щасливою, внутрішньо багатою, міцною і дружньою. З кожним роком ми стаємо все рідніше, ближче і дорожче, нехай це триває. Люблю тебе!

З 10-ми роковинами весілля, мій дорогий чоловік. Бажаю нам з тобою бути здоровими тілом і душею; з легкістю і розумінням долати всі проблеми. Бажаю не втомлюватися один від одного, не припиняти любити. Ти мені важливий і дорогий, ти мені потрібен. Щастя нашої сім'ї та достатку!

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Коханий, вітаю нас з річницею нашого весілля. Хочу подякувати тобі за кожен день, проведений разом, нехай таких днів у нашому житті буде більше. Бажаю, щоб наша любов ставала тільки міцнішою, а сімейне вогнище горіло яскравіше.

З нашим днем, мій найулюбленіший чоловік на планеті! Дякую за 10 років щастя! Я так сильно ціную все те, що ти робиш для нас! Нехай все складається саме так, як ми хочемо, а наша міцна любов допоможе нам здійснити всі бажання.

Дружині

Я як солдатик олов'яний охороняю твій спокій,

З річницею вітаю, найкращою будь дружиною.

10 років з тобою поруч, вони пролетіли ніби сон,

І сьогодні, як і раніше говорю тобі: закоханий!

Мила моя, найкраща дружина, нашому шлюбу сьогодні вже 10 років. Вітаю нас з олов'яним весіллям. Ми, як олов'яні солдатики, змогли витримати всі випробування долі, і тепер нехай нас чекають тільки щасливі дні. Зі святом нашої любові та сім'ї, нехай попереду нас чекають ще багато-багато яскравих десятиліть.

10 років нашій сім'ї!

Дружина, дорога, бажаю тобі

Такою ж прекрасною залишатися,

І в променях наших взаємних почуттів купатися!

Я тебе зігрію надійним крилом,

Принесу спокій у наш з тобою дім,

Буду Ангелом добрим я для тебе,

Ти – єдине неземне кохання! Не можу без тебе!

10 років спільного життя – ось, дивися, і річниця

Тільки мила від досвіду мені стає миліше.

Через багато разом прокрокували,

І лише підтвердили, що все правильно обрали.

Привітайте один одного найщирішими словами / Фото Unsplash

Від гостей

Від щирого серця щиро вітаємо з прекрасним рожевим весіллям, чудовими 10-ми роковинами сімейного життя. Ми бажаємо вам від щирого серця, щоб ваша взаємна любов ставала сильнішою і міцнішою з кожним днем, щоб ваше щастя було нескінченним. Нехай панують у будинку світ, добро, радість, взаєморозуміння об руку з затишком і достатком. Довгих років спільного життя і здоров'я!

Ось і пройшли десять років щасливого сімейного життя, ви витримали всі прокази долі. Бажаємо й надалі любити один одного, проходити цей життєвий шлях разом, рука в руку, серце в серце, душа в душу. Терпіння, ніжності, здоров'я! Зберігайте і цінуєте свої почуття, з річницею, ви – прекрасна пара!

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Від щирого серця вітаємо з першою десяточкою! Ви – молодці, адже перші десять років – найважчі. Але тепер, коли ви пройшли крізь життєві бурі та вири, вас чекають лише прекрасні події! Любіть один одного і пам'ятайте про це в будь-яких ситуаціях. Нехай вогнище вашої родини й кохання завжди яскраво горить і збирає навколо близьких людей!

Вітаємо вашу сім'ю з рожевим весіллям! Бажаємо, щоб ваше життя наповнювалося тільки яскравими подіями, позитивними враженнями та хорошими людьми. Нехай будинок буде для вас справжньою фортецею, а допомога і підтримка один одного відчувається в будь-якій ситуації. Щастя, терпіння, гармонії та взаєморозуміння!

Хочемо привітати вас з 10-річною, олов'яною річницею! Нехай ця прекрасна подія ще сильніше об'єднає вас! Бажаємо не втрачати відчуття закоханості, кожен день дорожити один одним, завжди йти разом по життю!