Первым по-настоящему серьезным юбилеем со дня свадебной церемонии в ЗАГСе считается 10-летняя годовщина или оловянная (розовая) свадьба. Этот день часто отмечают с большим размахом, приглашают всех тех, кто присутствовал на торжестве десять лет назад. Как же лучше отметить это событие, какие есть традиции и что положено дарить – читайте в нашей статье.

Источник: 24 канал

Узнайте, откуда пошло такое название для десятой годовщины супружеской жизни и как было принято праздновать этот день раньше. Мы подобрали для вас лучшие идеи для подарков и поздравлений для своей второй половинки или друзей, которые пригласили вас на празднование.

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Как называется годовщина 10 лет?

Годовщина свадьбы 10 лет представлена символами розы и олова. Почему именно они? Согласно древним традициям, с помощью олова в дом призывали удачу и достаток. В праздновании 10 лет свадьбы олово выбрано потому, что является мягким и эластичным металлом, а также символом пластичности отношений, способности находить компромиссы, стремиться к общим целям и направлять брак в нужное русло.

Что касается розы, то ей в нашей культуре предписывают много тайн, магических свойств. Этот цветок обычно ассоциируют с любовью, красотой, романтикой и страстью. Роза символизирует семейные отношения, которые за 3650 дней вместе только расцвели.

Традиции празднования юбилея свадьбы

В стародавние времена в 10-летнюю годовщину свадьбы жена дарила мужу оловянную ложку, которую он должен был носить в кармане весь день. Ее нельзя было ни вынимать, ни кому-либо показывать, иначе можно было сглазить семейное счастье! Вечером оловянную ложку прятали под подушку любимой жены. Согласно поверьям, это должно было сделать семью еще крепче, а любовь – сильнее. Этот обычай сохранился и до наших дней.

Муж же преподносил жене букет из 11 роз (10 розовых и 1 белую) в знак любви и благодарности за каждый прожитый вместе год.

Годовщину свадьбы 10 лет принято отмечать в розовом цвете. Многие пары в этот праздник надевали вторую пару колец, "играли" еще одну свадьбу. Вдобавок к обручальным (как правило, золотым) кольцам, добавлялись и оловянные украшения. В наше время можно отпраздновать годовщину свадьбы 10 лет с фантазией подойдя к ее оформлению: розовые скатерти и салфетки, розовое вино, торт с розовым кремом и т. д.

Существует еще одна красивая традиция: на свадебный юбилей пара плела венок из роз и украшала им входную дверь своего жилища. Такой символ служил оберегом семейного счастья, считалось, что шипы роз защищали от дурных намерений злых людей.

Также верили, что супруги будут счастливы и дальше, если проведут брачную ночь на постели из розовой ткани либо усыпанной лепестками роз. Звучит неплохо? Для большей романтики можно зажечь розовые свечи. Все это призвано пробудить у пары былую страсть, напомнить друг другу, что все только начинается

Что подарить?

Если к десятой годовщине со дня свадьбы вы все еще смотрите друг на друга с восхищением и нежностью, значит свой выбор сделали правильно. И как тут не порадовать любимого/любимую приятным подарком на такое важное событие для вашего брака? Что же подойдет лучше всего и впишется в символику торжества?

Найдите лучший подарок второй половинке / Фото pickpik

Подарок от жены мужу

Элементы декора оценит редкий мужчина, так что стоит остановиться на более практичных презентах. Вот несколько идей:

Украшения из олова, выполненные по индивидуальному заказу или традиционные запонки/браслеты/подвески из серебра либо золота, но в розовой коробочке.

Пивная кружка из олова с именной гравировкой.

Оловянное пресс-папье, дорогая ручка или функциональное украшение для рабочего кабинета.

Походные аксессуары.

Розовый галстук.

Интересная зажигалка, набор сигар или табака.

Подарочные сертификаты в любимые магазины или на желанные курсы.

Можно подарить то, что нужно сейчас вашему супругу. Например, хороший инструмент, которы й он давно хочет купить и дополнить подарок оловянным брелоком.

Также отличным дополнением к основному подарку станет чековая книжка желаний, откуда муж сможет доставать "чеки" с разными полезными предложениями от вас: массаж, романтический ужин и др.

Если ничего не можете придумать и очень хотите удивить любимого, то подарите ему яркие впечатления: прыжок с парашютом, поход в квест-рум, гонку на квадроциклах и т. д.

Подарок от мужа жене

Начните прекрасно утро дня годовщины вашей свадьбы с букета роз и завтрака в постель. Затем переходите к основному подарку, кстати, очень символично будет выложить к нему дорожку лепестками роз.

Букет роз – всегда хороший вариант / Фото Unsplash

Несколько идей подарков жене на 10 лет свадьбы:

Украшения из розового кварца, граната, аметиста, коралла или из олова по индивидуальному эскизу. Альтернативный вариант – золотые/серебряные кольца, броши, серьги и кулоны, упакованные в красивую розовую коробочку.

Карманное зеркальце из олова с трогательными словами на обратной стороне.

Современные гаджеты в розовой оправе или с розовым декором.

Дизайнерская чашечка из олова с гравировкой.

Розовый комплект роскошного нижнего белья или вечернее платье.

Оловянная шкатулка с замочком для хранения украшений.

Подарочные сертификаты.

Обратите внимание на хобби и желания супруги, тогда вы сможете подобрать тематический аксессуар или инструмент, который она оценит.

Беспроигрышный вариант – подарить на розовую годовщину свадьбы положительные эмоции. Например, полет на воздушном шаре или параплане, уроки танцев, прогулку на яхте, романтический ужин на крыше, билет в театр или на концерт и т. д.

Кстати, годовщина свадьбы 10 лет – самое время устроить еще один медовый месяц, можно подарить романтическую поездку на какой-нибудь курорт.

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Подобрать семейной паре на десятилетие свадьбы красивый и практичный подарок нелегко. Если детально разобрать символику годовщины 10 лет свадьбы, то станет ясно, что розовый цвет традиционно символизирует женщину, а олово – мужчину. Подарки же нужно дарить общие, для пары, поэтому вот несколько подходящих идей:

подносы для завтраков из олова либо украшенные розами;

оловянная джезва с кофейными чашечками и пачкой хорошего кофе;

розовый плед;

оловянные подсвечники, дополненные розовыми свечами;

постельное белье с принтом розы или выполненное в розовых оттенках;

всевозможная посуда из олова;

стильная ваза из олова вместе с букетом роз;

удобные банные халаты или розовые полотенца;

парные футболки/чашки с поздравлениями или забавными надписями;

пазл или картина по номерам на основе фото супругов;

лампы из розового кварца.

Розовый плед или постель будет хорошим общим подарком / Фото daydream

Если у пары уже есть ребенок, и вы хотите порадовать малыша, то уместны солдатики или машинки из олова, розовые мягкие игрушки.

Поздравления

Не всегда легко подобрать нужные слова, поэтому для вдохновения можете ознакомиться с примерами поздравлений в честь годовщины свадьбы 10 лет.

Мужу

Мой любимый, родной человек, вот и упал в нашу семейную копилку еще один совместный год! Поздравляю тебя с годовщиной! Желаю, чтобы наша семья была счастливой, внутренне богатой, крепкой и дружной. С каждым годом мы становимся все роднее, ближе и дороже, пусть это продолжается. Люблю тебя!

С 10-й годовщиной свадьбы, мой дорогой муж. Желаю нам с тобой быть здоровыми и телом, и душой; с легкостью и пониманием преодолевать все проблемы. Желаю не уставать друг от друга, не прекращать любить. Ты мне важен и дорог, ты мне нужен. Счастья нашей семье и достатка!

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Любимый, поздравляю нас с годовщиной нашей свадьбы. Хочу поблагодарить тебя за каждый день, проведенный вместе, пусть таких дней в нашей жизни будет больше. Желаю, чтобы наша любовь становилась только крепче, а семейный очаг горел ярче.

С нашим днем, мой самый любимый мужчина на планете! Спасибо за 10 лет счастья! Я так сильно ценю все то, что ты делаешь для нас! Пускай все складывается именно так, как мы хотим, а наша крепкая любовь поможет нам осуществить все желания.

Жене

Я как солдатик оловянный охраняю твой покой,

С годовщиной поздравляю, самой лучшей будь женой.

10 лет с тобою рядом, они пролетели будто сон,

И сегодня, как и прежде говорю тебе: влюблен!

Милая моя, самая лучшая супруга, нашему браку сегодня уже 10 лет. Поздравляю нас с оловянной свадьбой. Мы, как оловянные солдатики, смогли выдержать все испытания судьбы, и теперь пусть нас ждут только счастливые дни. С праздником нашей любви и семьи, пусть впереди нас ждут еще много-много ярких десятилетий.

10 лет нашей семье!

Жена, дорогая, желаю тебе

Такой же прекрасной оставаться,

И в лучах наших взаимных чувств купаться!

Я тебя согрею надежным крылом,

Принесу покой в наш с тобою дом,

Буду Ангелом добрым я для тебя,

Ты – единственная неземная любовь моя!

10 лет совместной жизни – вот, гляди, и юбилей

Только милая от опыта мне становится милей.

Через многое вместе прошагали,

И лишь подтвердили, что все правильно выбрали.

Поздравьте друг друга самыми искренними словами / Фото Unsplash

От гостей

От всей души искренне поздравляем с прекрасной розовой свадьбой, замечательной 10-й годовщиной семейной жизни. Мы желаем вам от всего сердца, чтобы ваша взаимная любовь становилась сильнее и крепче с каждым днем, чтобы ваше счастье было бесконечным. Пусть царят в доме мир, добро, радость, взаимопонимание об руку с уютом и достатком. Долгих лет совместной жизни и здоровья!

Вот и прошли десять лет счастливой семейной жизни, вы выдержали все проказы судьбы. Желаем и дальше любить друг друга, проходить этот жизненный путь вместе, рука в руку, сердце в сердце, душа в душу. Терпения, нежности, здоровья! Храните и цените свои чувства, с годовщиной, вы – прекрасная пара!

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От всей души поздравляем с первой десяточкой! Вы – молодцы, ведь первые десять лет – самые трудные. Но теперь, когда вы прошли сквозь житейские бури и водовороты, вас ждут лишь прекрасные события! Любите друг друга и помните об этом в любых ситуациях. Пусть очаг вашей семьи и любви всегда ярко горит и собирает вокруг близких людей!

Поздравляем вашу семью с розовой свадьбой! Желаем, чтобы ваша жизнь наполнялась только яркими событиями, позитивными впечатлениями и хорошими людьми. Пусть дом будет для вас настоящей крепостью, а помощь и поддержка друг друга чувствуется в любой ситуации. Счастья, терпения, гармонии и взаимопонимания!

Хотим поздравить вас с 10-летней, оловянной годовщиной! Пусть это прекрасное событие еще сильнее объединит вас! Желаем не терять ощущения влюбленности, каждый день дорожить друг другом, всегда идти вместе по жизни!