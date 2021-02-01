10 лет – оловянная (розовая) годовщина свадьбы: что подарить и как поздравить
Первым по-настоящему серьезным юбилеем со дня свадебной церемонии в ЗАГСе считается 10-летняя годовщина или оловянная (розовая) свадьба. Этот день часто отмечают с большим размахом, приглашают всех тех, кто присутствовал на торжестве десять лет назад. Как же лучше отметить это событие, какие есть традиции и что положено дарить – читайте в нашей статье.
Источник: 24 канал
Узнайте, откуда пошло такое название для десятой годовщины супружеской жизни и как было принято праздновать этот день раньше. Мы подобрали для вас лучшие идеи для подарков и поздравлений для своей второй половинки или друзей, которые пригласили вас на празднование.
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Как называется годовщина 10 лет?
Годовщина свадьбы 10 лет представлена символами розы и олова. Почему именно они? Согласно древним традициям, с помощью олова в дом призывали удачу и достаток. В праздновании 10 лет свадьбы олово выбрано потому, что является мягким и эластичным металлом, а также символом пластичности отношений, способности находить компромиссы, стремиться к общим целям и направлять брак в нужное русло.
Что касается розы, то ей в нашей культуре предписывают много тайн, магических свойств. Этот цветок обычно ассоциируют с любовью, красотой, романтикой и страстью. Роза символизирует семейные отношения, которые за 3650 дней вместе только расцвели.
Традиции празднования юбилея свадьбы
Что подарить?
Найдите лучший подарок второй половинке / Фото pickpik
Подарок от жены мужу
- Украшения из олова, выполненные по индивидуальному заказу или традиционные запонки/браслеты/подвески из серебра либо золота, но в розовой коробочке.
- Пивная кружка из олова с именной гравировкой.
- Оловянное пресс-папье, дорогая ручка или функциональное украшение для рабочего кабинета.
- Походные аксессуары.
- Розовый галстук.
- Интересная зажигалка, набор сигар или табака.
- Подарочные сертификаты в любимые магазины или на желанные курсы.
Можно подарить то, что нужно сейчас вашему супругу. Например, хороший инструмент, которы й он давно хочет купить и дополнить подарок оловянным брелоком.
Также отличным дополнением к основному подарку станет чековая книжка желаний, откуда муж сможет доставать "чеки" с разными полезными предложениями от вас: массаж, романтический ужин и др.
Подарок от мужа жене
Начните прекрасно утро дня годовщины вашей свадьбы с букета роз и завтрака в постель. Затем переходите к основному подарку, кстати, очень символично будет выложить к нему дорожку лепестками роз.
Букет роз – всегда хороший вариант / Фото Unsplash
Несколько идей подарков жене на 10 лет свадьбы:
- Украшения из розового кварца, граната, аметиста, коралла или из олова по индивидуальному эскизу. Альтернативный вариант – золотые/серебряные кольца, броши, серьги и кулоны, упакованные в красивую розовую коробочку.
- Карманное зеркальце из олова с трогательными словами на обратной стороне.
- Современные гаджеты в розовой оправе или с розовым декором.
- Дизайнерская чашечка из олова с гравировкой.
- Розовый комплект роскошного нижнего белья или вечернее платье.
- Оловянная шкатулка с замочком для хранения украшений.
- Подарочные сертификаты.
Обратите внимание на хобби и желания супруги, тогда вы сможете подобрать тематический аксессуар или инструмент, который она оценит.
Беспроигрышный вариант – подарить на розовую годовщину свадьбы положительные эмоции. Например, полет на воздушном шаре или параплане, уроки танцев, прогулку на яхте, романтический ужин на крыше, билет в театр или на концерт и т. д.
Кстати, годовщина свадьбы 10 лет – самое время устроить еще один медовый месяц, можно подарить романтическую поездку на какой-нибудь курорт.
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Подобрать семейной паре на десятилетие свадьбы красивый и практичный подарок нелегко. Если детально разобрать символику годовщины 10 лет свадьбы, то станет ясно, что розовый цвет традиционно символизирует женщину, а олово – мужчину. Подарки же нужно дарить общие, для пары, поэтому вот несколько подходящих идей:
- подносы для завтраков из олова либо украшенные розами;
- оловянная джезва с кофейными чашечками и пачкой хорошего кофе;
- розовый плед;
- оловянные подсвечники, дополненные розовыми свечами;
- постельное белье с принтом розы или выполненное в розовых оттенках;
- всевозможная посуда из олова;
- стильная ваза из олова вместе с букетом роз;
- удобные банные халаты или розовые полотенца;
- парные футболки/чашки с поздравлениями или забавными надписями;
- пазл или картина по номерам на основе фото супругов;
- лампы из розового кварца.
Розовый плед или постель будет хорошим общим подарком / Фото daydream
Если у пары уже есть ребенок, и вы хотите порадовать малыша, то уместны солдатики или машинки из олова, розовые мягкие игрушки.
Поздравления
Мужу
С 10-й годовщиной свадьбы, мой дорогой муж. Желаю нам с тобой быть здоровыми и телом, и душой; с легкостью и пониманием преодолевать все проблемы. Желаю не уставать друг от друга, не прекращать любить. Ты мне важен и дорог, ты мне нужен. Счастья нашей семье и достатка!
Любимый, поздравляю нас с годовщиной нашей свадьбы. Хочу поблагодарить тебя за каждый день, проведенный вместе, пусть таких дней в нашей жизни будет больше. Желаю, чтобы наша любовь становилась только крепче, а семейный очаг горел ярче.
Жене
Поздравьте друг друга самыми искренними словами / Фото Unsplash
От гостей
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От всей души поздравляем с первой десяточкой! Вы – молодцы, ведь первые десять лет – самые трудные. Но теперь, когда вы прошли сквозь житейские бури и водовороты, вас ждут лишь прекрасные события! Любите друг друга и помните об этом в любых ситуациях. Пусть очаг вашей семьи и любви всегда ярко горит и собирает вокруг близких людей!
Поздравляем вашу семью с розовой свадьбой! Желаем, чтобы ваша жизнь наполнялась только яркими событиями, позитивными впечатлениями и хорошими людьми. Пусть дом будет для вас настоящей крепостью, а помощь и поддержка друг друга чувствуется в любой ситуации. Счастья, терпения, гармонии и взаимопонимания!
Хотим поздравить вас с 10-летней, оловянной годовщиной! Пусть это прекрасное событие еще сильнее объединит вас! Желаем не терять ощущения влюбленности, каждый день дорожить друг другом, всегда идти вместе по жизни!
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