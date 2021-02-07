15 закоханих пар, які доводять, що справжня любов живе вічно: фото
Хто сказав, що любов живе 3 роки? Герої сьогоднішньої добірки спростовують цю фразу. Вони доводять, що справжні почуття не гаснуть через 20-30-40 років, а стають лише міцнішими.
Джерело: Reddit
Давайте насолодимося добіркою фотографій закоханих пар, які зберегли свою любов упродовж цілого життя.
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Фото komedidoom / Reddit
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Фото wreave / Reddit
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Фото tybisrider / Reddit
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Фото wishusluck / Reddit
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Фото washington fapitals / Reddit
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Фото GanAiden / Reddit
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Фото unknown author / Reddit
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Фото 60years / Reddit
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Фото devilgatedrive / Reddit
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Фото buttabeens / Reddit
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