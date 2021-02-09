Вечная любовь: итальянский журнал посвятил обложку паре, которая уже 80 лет вместе
Героями февральского выпуска итальянского журнала Vanity Fair стала совсем необычная пара. Влюбленные Марис и Марко живут вместе уже 80 лет.
Источник: Vanity Fair
Мужчина и женщина являются настоящими долгожителями: Марку недавно исполнилось 102 года, а его жене Марисе – 101 год.
Интересно Золотая, железная, красная: почему свадьбы так странно называют – часть 2
Фото Max Vadukul / Vanity Fair
Фото Max Vadukul / Vanity Fair
Невероятно, но они встретили друг друга еще во времена Второй мировой войны в Милане. Адские события того времени серьезно повлияли на отношения влюбленных: Марко мобилизовали в армию и отправили воевать против СССР, где он отсидел три года в плену.
Все это время его считали пропавшим без вести. Но Мариса дождалась своего мужа – он смог вернуться домой.
Фото Max Vadukul / Vanity Fair
За свою долгую жизнь пара воспитала троих детей. Они подарили родителям еще шесть внуков и трех правнуков.
Интересно 10 универсальных подарков любимому на День Валентина: вы сможете насладиться ими вместе
Фото Max Vadukul / Vanity Fair
Фото Max Vadukul / Vanity Fair
Весь февральский выпуск Vanity Fair посвятили необычным историям любви. Среди других героев: 19-летний Алессандро и 18-летняя Пенелопа, которые влюбились друг в друга через переписку во время пандемии или трогательный путь пары, которая смогла забеременеть после 16 лет совместной жизни.
Поделиться новостью
-
Вечная любовь: итальянский журнал посвятил обложку паре, которая уже 80 лет вместе9 февраля , 19:08
-
Сила природы: фотограф случайно заснял волну, в которой видно лицо Посейдона – удивительное фото9 февраля , 10:06
-
Как приготовить любимый коктейль Эрнеста Хемингуэя: пошаговый рецепт5 февраля , 10:12