Героями февральского выпуска итальянского журнала Vanity Fair стала совсем необычная пара. Влюбленные Марис и Марко живут вместе уже 80 лет.

Источник: Vanity Fair

Мужчина и женщина являются настоящими долгожителями: Марку недавно исполнилось 102 года, а его жене Марисе – 101 год.

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Фото Max Vadukul / Vanity Fair

Фото Max Vadukul / Vanity Fair

Невероятно, но они встретили друг друга еще во времена Второй мировой войны в Милане. Адские события того времени серьезно повлияли на отношения влюбленных: Марко мобилизовали в армию и отправили воевать против СССР, где он отсидел три года в плену.

Все это время его считали пропавшим без вести. Но Мариса дождалась своего мужа – он смог вернуться домой.

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Фото Max Vadukul / Vanity Fair

За свою долгую жизнь пара воспитала троих детей. Они подарили родителям еще шесть внуков и трех правнуков.

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Фото Max Vadukul / Vanity Fair

Фото Max Vadukul / Vanity Fair

Весь февральский выпуск Vanity Fair посвятили необычным историям любви. Среди других героев: 19-летний Алессандро и 18-летняя Пенелопа, которые влюбились друг в друга через переписку во время пандемии или трогательный путь пары, которая смогла забеременеть после 16 лет совместной жизни.