Золотая, железная, красная: почему свадьбы так странно называют – часть 2
Стальная, серебряная, хрустальная и даже жемчужная – каждая свадьба имеет свое уникальное и иногда совершенно неожиданное название. Поехали разбираться, почему они так называются.
Источник: 24 канал
В предыдущей части материала мы объяснили, откуда взялись эти названия, и подробно рассказали о первых 10 лет свадьбы. Поэтому на очереди – следующие годовщины.
Интересно Кожаная, золотая, бумажная: почему свадьбы так странно называют – часть 1
11 лет – стальная свадьба
Ваши отношения стали похожими на сталь – они крепкие и очень красивые.
12 лет – никелевая свадьба
Эта годовщина – прекрасная возможность напомнить себе, что отношения должны быть блестящими как никель. Не забывайте заботиться друг о друге и решать все общие проблемы.
13 лет – кружевная свадьба
Вы уже столько всего прошли вместе с любимым человеком! Но помните – брак может быть тонким как кружево, поэтому цените отношения с вашей второй половинкой.
14 лет – агатовая свадьба
Агат – это прекрасный минерал, который символизирует процветание и счастье. Ваш брак уже достаточно прочный и длительный, поэтому вы сможете пройти через любые испытания.
Какая у вас годовщина брака? / Фото Pixabay
15 лет – хрустальная свадьба
Хрусталь – очень прочный и чрезвычайно "чистый" материал. Таким должен быть ваш брак после 15 лет вместе.
20 лет – фарфоровая свадьба
Фарфор – легкий и изысканный материал. Но одновременно очень хрупкий. Супруги должны ценить друг друга, ведь в этот момент есть риск, что брак может просто "разбиться".
25 лет – серебряная свадьба
25 совместных лет – это первый серьезный юбилей в супружеской жизни. Серебро символизирует ваши прочные и неразрывные отношения, которые уже продолжаются четверть века.
25 лет – один из самых значительных юбилеев в браке / Фото Pixabay
30 лет – жемчужная свадьба
Отношения после 30 лет совместной жизни должны быть похожими на красивые жемчужины. Они символизируют чистоту, любовь и настоящую безупречность.
35 лет – коралловая свадьба
Самая главная особенность кораллов – они быстро разрастаются. После 35 лет совместной жизни у вас будет огромная семья – с внуками, а возможно и правнуками.
40 лет – рубиновая свадьба
Взгляните на этот камень – его красные цвета просто завораживают. Рубин символизирует ваши искренние чувства друг к другу, которые уже никогда не погаснут.
45 лет – сапфировая свадьба
Сапфир – это знаменитый камень любви, который защищает от зла. Вы должны оберегать друг друга и помогать справиться с различными проблемами.
50 лет – золотая свадьба
Золото – один из самых ценных металлов в мире. Ваши отношения прошли через невероятные испытания, но не угасли со временем. Они стали такими же ценными как золото.
50 лет вместе – это просто восхитительно / Фото Pixabay
55 лет – изумрудная свадьба
Ваши чувства друг к другу до сих пор наполнены теплом и яркими эмоциями – именно это символизирует неповторимый изумруд.
60 лет – бриллиантовая свадьба
Ваши отношения и чувства теперь настолько неразрывны, что стали похожи на бриллиант – один из самых твердых камней в мире.
65 лет – железная свадьба
Значение этой годовщины несколько перекликается с бриллиантовой свадьбой. Оно символизирует невероятную прочность вашего брака.
70 лет – благодатная свадьба
В этот день вся большая семья собирается вместе, чтобы поблагодарить супругов за то, что они привели их в этот мир.
Редкие годовщины свадьбы / Фото Pixabay
80 лет – дубовая свадьба
Это очень редкая годовщина. Дуб символизирует вечность вашей любви, которую не остановят никакие трудности.
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90 лет – гранитная свадьба
90 лет вместе. Неудивительно, что эту годовщину символизирует гранит – чрезвычайно твердая и прочная порода.
100 лет – красная свадьба
Это вообще возможно? Мы верим, что да!
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