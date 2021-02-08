Стальная, серебряная, хрустальная и даже жемчужная – каждая свадьба имеет свое уникальное и иногда совершенно неожиданное название. Поехали разбираться, почему они так называются.

Источник: 24 канал

В предыдущей части материала мы объяснили, откуда взялись эти названия, и подробно рассказали о первых 10 лет свадьбы. Поэтому на очереди – следующие годовщины.

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11 лет – стальная свадьба

Ваши отношения стали похожими на сталь – они крепкие и очень красивые.

12 лет – никелевая свадьба

Эта годовщина – прекрасная возможность напомнить себе, что отношения должны быть блестящими как никель. Не забывайте заботиться друг о друге и решать все общие проблемы.

13 лет – кружевная свадьба

Вы уже столько всего прошли вместе с любимым человеком! Но помните – брак может быть тонким как кружево, поэтому цените отношения с вашей второй половинкой.

14 лет – агатовая свадьба

Агат – это прекрасный минерал, который символизирует процветание и счастье. Ваш брак уже достаточно прочный и длительный, поэтому вы сможете пройти через любые испытания.

Какая у вас годовщина брака? / Фото Pixabay

15 лет – хрустальная свадьба

Хрусталь – очень прочный и чрезвычайно "чистый" материал. Таким должен быть ваш брак после 15 лет вместе.

20 лет – фарфоровая свадьба

Фарфор – легкий и изысканный материал. Но одновременно очень хрупкий. Супруги должны ценить друг друга, ведь в этот момент есть риск, что брак может просто "разбиться".

25 лет – серебряная свадьба

25 совместных лет – это первый серьезный юбилей в супружеской жизни. Серебро символизирует ваши прочные и неразрывные отношения, которые уже продолжаются четверть века.

25 лет – один из самых значительных юбилеев в браке / Фото Pixabay

30 лет – жемчужная свадьба

Отношения после 30 лет совместной жизни должны быть похожими на красивые жемчужины. Они символизируют чистоту, любовь и настоящую безупречность.

35 лет – коралловая свадьба

Самая главная особенность кораллов – они быстро разрастаются. После 35 лет совместной жизни у вас будет огромная семья – с внуками, а возможно и правнуками.

40 лет – рубиновая свадьба

Взгляните на этот камень – его красные цвета просто завораживают. Рубин символизирует ваши искренние чувства друг к другу, которые уже никогда не погаснут.

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45 лет – сапфировая свадьба

Сапфир – это знаменитый камень любви, который защищает от зла. Вы должны оберегать друг друга и помогать справиться с различными проблемами.

50 лет – золотая свадьба

Золото – один из самых ценных металлов в мире. Ваши отношения прошли через невероятные испытания, но не угасли со временем. Они стали такими же ценными как золото.

50 лет вместе – это просто восхитительно / Фото Pixabay

55 лет – изумрудная свадьба

Ваши чувства друг к другу до сих пор наполнены теплом и яркими эмоциями – именно это символизирует неповторимый изумруд.

60 лет – бриллиантовая свадьба

Ваши отношения и чувства теперь настолько неразрывны, что стали похожи на бриллиант – один из самых твердых камней в мире.

65 лет – железная свадьба

Значение этой годовщины несколько перекликается с бриллиантовой свадьбой. Оно символизирует невероятную прочность вашего брака.

70 лет – благодатная свадьба

В этот день вся большая семья собирается вместе, чтобы поблагодарить супругов за то, что они привели их в этот мир.

Редкие годовщины свадьбы / Фото Pixabay

80 лет – дубовая свадьба

Это очень редкая годовщина. Дуб символизирует вечность вашей любви, которую не остановят никакие трудности.

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90 лет – гранитная свадьба

90 лет вместе. Неудивительно, что эту годовщину символизирует гранит – чрезвычайно твердая и прочная порода.

100 лет – красная свадьба

Это вообще возможно? Мы верим, что да!