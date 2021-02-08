Золоте, залізне, червоне: чому весілля так дивно називають — частина 2
Сталеве, срібне, кришталеве й навіть перлинове — кожне весілля має свою унікальну та подекуди зовсім несподівану назву. Поїхали розбиратися, чому вони так називаються.
Джерело: 24 канал
У попередній частині матеріалу ми пояснили, звідки взялися ці назви, та детально розповіли про перші 10 років весілля. Тож на черзі – наступні річниці.
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11 років – сталеве весілля
Ваші стосунки стали схожими на сталь – вони міцні та надзвичайно красиві.
12 років – нікелеве весілля
Ця річниця – чудова нагода нагадати собі, що стосунки мають бути блискучими як нікель. Не забувайте піклуватися один про одного та вирішувати всі спільні проблеми.
13 років – мереживне весілля
Ви вже стільки всього пройшли разом із коханою людиною! Але пам’ятайте – шлюб може бути тонким як мереживо, тому цінуйте стосунки із вашою другою половинкою.
14 років – агатове весілля
Агат – це прекрасний мінерал, який символізує процвітання та щастя. Ваш шлюб уже достатньо міцний та тривалий, тому ви зможете пройти через будь-які випробування.
Яка у вас річниця шлюбу? / Фото Pixabay
15 років – кришталеве весілля
Кришталь – дуже міцний та надзвичайно "чистий" матеріал. Таким має бути ваш шлюб після 15 років разом.
20 років – порцелянове весілля
Порцеляна – легкий і вишуканий матеріал. Та водночас дуже крихкий. Подружжя має цінувати один одного, адже в цей момент є ризик, що шлюб може просто "розбитися".
25 років – срібне весілля
25 спільних років – це перший серйозний ювілей у подружньому житті. Срібло символізує ваші міцні та нерозривні стосунки, які вже тривають чверть століття.
25 років – один із найбільш значних ювілеїв у шлюбі / Фото Pixabay
30 років – перлинове весілля
Стосунки після 30 років спільного життя мають бути схожими на красиві перлини. Вони символізують чистоту, кохання та справжню бездоганність.
35 років – коралове весілля
Найголовніша особливість коралів – вони швидко розростаються. Після 35 років спільного життя у вас буде величезна сім’я – із внуками, а можливо й правнуками.
40 років – рубінове весілля
Погляньте на цей камінь – його червоні кольори просто заворожують. Рубін символізує ваші щирі почуття один до одного, які вже ніколи не погаснуть.
45 років – сапфірове весілля
Сапфір – це знаменитий камінь кохання, який захищає від зла. Ви маєте оберігати один одного та допомагати впоратися із різними проблемами.
50 років – золоте весілля
Золото – один із найцінніших металів у світі. Ваші стосунки пройшли через неймовірні випробування, але не згасли з часом. Вони стали такими ж цінними як золото.
50 років разом – це просто неймовірно / Фото Pixabay
55 років – смарагдове весілля
Ваші почуття один до одного досі наповнені теплом та яскравими емоціями – саме це символізує неповторний смарагд.
60 років – діамантове весілля
Ваші стосунки та почуття тепер настільки нерозривні, що стали схожими на діамант – один із найтвердіших каменів у світі.
65 років – залізне весілля
Значення цієї річниці дещо перегукується із діамантовим весіллям. Воно символізує неймовірну міцність вашого шлюбу.
70 років – благодатне весілля
Цього дня вся велика родина збирається разом, щоби подякувати подружжю за те, що вони привели їх у цей світ.
Найрідкісніші річниці весілля / Фото Pixabay
80 років – дубове весілля
Це надзвичайно рідкісна річниця. Дуб символізує вічність вашого кохання, яке не спинять жодні негаразди.
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90 років – гранітне весілля
90 років разом. Не дивно, що цю річницю символізує граніт – надзвичайно тверда та міцна порода.
100 років – червоне весілля
Це взагалі можливо? Ми віримо, що так!
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