Сталеве, срібне, кришталеве й навіть перлинове — кожне весілля має свою унікальну та подекуди зовсім несподівану назву. Поїхали розбиратися, чому вони так називаються.

Джерело: 24 канал

У попередній частині матеріалу ми пояснили, звідки взялися ці назви, та детально розповіли про перші 10 років весілля. Тож на черзі – наступні річниці.

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11 років – сталеве весілля

Ваші стосунки стали схожими на сталь – вони міцні та надзвичайно красиві.

12 років – нікелеве весілля

Ця річниця – чудова нагода нагадати собі, що стосунки мають бути блискучими як нікель. Не забувайте піклуватися один про одного та вирішувати всі спільні проблеми.

13 років – мереживне весілля

Ви вже стільки всього пройшли разом із коханою людиною! Але пам’ятайте – шлюб може бути тонким як мереживо, тому цінуйте стосунки із вашою другою половинкою.

14 років – агатове весілля

Агат – це прекрасний мінерал, який символізує процвітання та щастя. Ваш шлюб уже достатньо міцний та тривалий, тому ви зможете пройти через будь-які випробування.

Яка у вас річниця шлюбу? / Фото Pixabay

15 років – кришталеве весілля

Кришталь – дуже міцний та надзвичайно "чистий" матеріал. Таким має бути ваш шлюб після 15 років разом.

20 років – порцелянове весілля

Порцеляна – легкий і вишуканий матеріал. Та водночас дуже крихкий. Подружжя має цінувати один одного, адже в цей момент є ризик, що шлюб може просто "розбитися".

25 років – срібне весілля

25 спільних років – це перший серйозний ювілей у подружньому житті. Срібло символізує ваші міцні та нерозривні стосунки, які вже тривають чверть століття.

25 років – один із найбільш значних ювілеїв у шлюбі / Фото Pixabay

30 років – перлинове весілля

Стосунки після 30 років спільного життя мають бути схожими на красиві перлини. Вони символізують чистоту, кохання та справжню бездоганність.

35 років – коралове весілля

Найголовніша особливість коралів – вони швидко розростаються. Після 35 років спільного життя у вас буде величезна сім’я – із внуками, а можливо й правнуками.

40 років – рубінове весілля

Погляньте на цей камінь – його червоні кольори просто заворожують. Рубін символізує ваші щирі почуття один до одного, які вже ніколи не погаснуть.

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45 років – сапфірове весілля

Сапфір – це знаменитий камінь кохання, який захищає від зла. Ви маєте оберігати один одного та допомагати впоратися із різними проблемами.

50 років – золоте весілля

Золото – один із найцінніших металів у світі. Ваші стосунки пройшли через неймовірні випробування, але не згасли з часом. Вони стали такими ж цінними як золото.

50 років разом – це просто неймовірно / Фото Pixabay

55 років – смарагдове весілля

Ваші почуття один до одного досі наповнені теплом та яскравими емоціями – саме це символізує неповторний смарагд.

60 років – діамантове весілля

Ваші стосунки та почуття тепер настільки нерозривні, що стали схожими на діамант – один із найтвердіших каменів у світі.

65 років – залізне весілля

Значення цієї річниці дещо перегукується із діамантовим весіллям. Воно символізує неймовірну міцність вашого шлюбу.

70 років – благодатне весілля

Цього дня вся велика родина збирається разом, щоби подякувати подружжю за те, що вони привели їх у цей світ.

Найрідкісніші річниці весілля / Фото Pixabay

80 років – дубове весілля

Це надзвичайно рідкісна річниця. Дуб символізує вічність вашого кохання, яке не спинять жодні негаразди.

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90 років – гранітне весілля

90 років разом. Не дивно, що цю річницю символізує граніт – надзвичайно тверда та міцна порода.

100 років – червоне весілля

Це взагалі можливо? Ми віримо, що так!