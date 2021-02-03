Кожаная, золотая, бумажная: почему свадьбы так странно называют – часть 1
Все мы знаем о серебряной, золотой и бриллиантовой свадьбе. Но в действительности каждая годовщина имеет свое интересное название: бывают даже солнечная, стеклянная и шелковая свадьбы. Айда узнавать, какой рубеж ваши отношения пересекут в этом году.
Источник: 24 канал
Мы расскажем, почему годовщины свадеб так называются и что принято дарить на эти праздничные даты.
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Почему годовщины вообще так странно называют?
На самом деле, точного ответа до сих пор нет. Это традиция, которая пришла к нам из древних времен. Но если углубиться в историю – картина немного проясняется.
Определенные зацепки можно найти во времена Священной Римской империи – это еще IX - XII века. Тогда мужчины дарили своим женщинам серебряный венок на 25 годовщину свадьбы, а золотой – на 50-ю. Возможно, что-то было и раньше. Но пока этого историки не знают.
Серебряную и золотую свадьбу праздновали еще почти 1000 лет назад / Фото Pixabay
С годами традиция развивалась: люди придумали новые юбилеи – соответственно надо было дарить разные подарки. Так и получилось, что бумажная свадьба перешла в кожаную, затем в деревянную и т.д.
Свадебные годовщины: как называются и что дарить
1 год – ситцевая свадьба
Часто такую годовщину называют марлевой или ватной свадьбой. Пара еще достаточно мало живет вместе, поэтому брак может быть очень непрочным. Но не надо воспринимать это всерьез. Ведь это первая годовщина брака!
Подарки: подушки, комплект постельного белья, плед.
2 год – бумажная свадьба
Здесь все так же, как и с первой годовщиной. 2 года – небольшой срок, если смотреть в перспективе нескольких десятилетий совместной жизни. Поэтому годовщину называют бумажной. Ведь брак еще не достаточно прочный. Хотя здесь можно спорить.
Подарки: семейный фотоальбом, книги, планер.
3 год – кожаная свадьба
Ого, это уже 3 года! Пара сделала несколько совместных шагов в жизни и приобрела нужній опыта. Поэтому годовщина так называется. Ведь кожа – достаточно прочный материал.
Подарки: портмоне, сумочка, кожаная одежда.
Подарки: портмоне, сумочка, кожаная одежда.
Почему годовщины свадеб так интересно называют / Фото Pixabay
4 год – льняная свадьба
4 года вместе – это очень круто! За это время супруги переплелись вместе как волокна льна. Отношения всё крепче и надежнее.
Подарки: изделия из льна.
5 год – деревянная свадьба
Вот мы дошли до первого юбилея. Понятно, почему годовщину так называют. Ведь дерево прочнее льна, кожи, бумаги и ситца.
Подарки: деревянная мебель (стол, кресло, диван), красивые изделия из дерева.
6 год – чугунная свадьба
Очень интересное название. Ведь чугун – твердый, но достаточно хрупкий материал. После стольких лет вместе могут появиться первые серьезные кризисные периоды, на которые нужно потратить много усилий, чтобы решить их.
Подарки: чугунная посуда, декоративные украшения для дома.
6,5 лет – цинковая свадьба
Почему бы не отпраздновать еще и 6,5 годовщину свадьбы? Супруги должен помнить, что брак, как и цинковую посуду, нужно иногда натирать до блеска. То есть не забывать удивлять друг друга, проводить вместе время и не впадать в обычную рутину.
Подарки: кухонная посуда.
Всегда любите друг друга / Фото Pixabay
7 лет – медная свадьба
Медь – достаточно прочный и ценный материал. Таким должен быть супругов после 7 лет вместе.
Подарки: интересные изделия из меди.
8 лет – жестяная свадьба
Достаточно странное название для такой годовщины. После 8 лет в браке пара должна окончательно привыкнуть и поддерживать друг друга.
Подарки: любые вещи, сделанные из блестящих металлов.
9 лет – фаянсовая свадьба
Фаянс символизирует прочность отношений. Однако в этот момент в браке могут произойти неприятные кризисные периоды. Ведь фаянс очень легко разбить.
Подарки: красивая посуда или декоративный сервиз.
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10 лет – оловянная свадьба
Еще один юбилей. Его часто называют розовой свадьбой. Олово – достаточно гибкий материал. Он символизирует то, что пара должна быть готова идти на компромиссы и решать общие проблемы.
Подарки: изделия из олова, букет роз.
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