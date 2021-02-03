Все мы знаем о серебряной, золотой и бриллиантовой свадьбе. Но в действительности каждая годовщина имеет свое интересное название: бывают даже солнечная, стеклянная и шелковая свадьбы. Айда узнавать, какой рубеж ваши отношения пересекут в этом году.

Источник: 24 канал

Мы расскажем, почему годовщины свадеб так называются и что принято дарить на эти праздничные даты.

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Почему годовщины вообще так странно называют?

На самом деле, точного ответа до сих пор нет. Это традиция, которая пришла к нам из древних времен. Но если углубиться в историю – картина немного проясняется.

Определенные зацепки можно найти во времена Священной Римской империи – это еще IX - XII века. Тогда мужчины дарили своим женщинам серебряный венок на 25 годовщину свадьбы, а золотой – на 50-ю. Возможно, что-то было и раньше. Но пока этого историки не знают.

Серебряную и золотую свадьбу праздновали еще почти 1000 лет назад / Фото Pixabay

С годами традиция развивалась: люди придумали новые юбилеи – соответственно надо было дарить разные подарки. Так и получилось, что бумажная свадьба перешла в кожаную, затем в деревянную и т.д.

Свадебные годовщины: как называются и что дарить

1 год – ситцевая свадьба

Часто такую ​​годовщину называют марлевой или ватной свадьбой. Пара еще достаточно мало живет вместе, поэтому брак может быть очень непрочным. Но не надо воспринимать это всерьез. Ведь это первая годовщина брака!

Подарки: подушки, комплект постельного белья, плед.

2 год – бумажная свадьба

Здесь все так же, как и с первой годовщиной. 2 года – небольшой срок, если смотреть в перспективе нескольких десятилетий совместной жизни. Поэтому годовщину называют бумажной. Ведь брак еще не достаточно прочный. Хотя здесь можно спорить.

Подарки: семейный фотоальбом, книги, планер.

3 год – кожаная свадьба

Ого, это уже 3 года! Пара сделала несколько совместных шагов в жизни и приобрела нужній опыта. Поэтому годовщина так называется. Ведь кожа – достаточно прочный материал.

Подарки: портмоне, сумочка, кожаная одежда.

Подарки: портмоне, сумочка, кожаная одежда.

Почему годовщины свадеб так интересно называют / Фото Pixabay

4 год – льняная свадьба

4 года вместе – это очень круто! За это время супруги переплелись вместе как волокна льна. Отношения всё крепче и надежнее.

Подарки: изделия из льна.

5 год – деревянная свадьба

Вот мы дошли до первого юбилея. Понятно, почему годовщину так называют. Ведь дерево прочнее льна, кожи, бумаги и ситца.

Подарки: деревянная мебель (стол, кресло, диван), красивые изделия из дерева.

6 год – чугунная свадьба

Очень интересное название. Ведь чугун – твердый, но достаточно хрупкий материал. После стольких лет вместе могут появиться первые серьезные кризисные периоды, на которые нужно потратить много усилий, чтобы решить их.

Подарки: чугунная посуда, декоративные украшения для дома.

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6,5 лет – цинковая свадьба

Почему бы не отпраздновать еще и 6,5 годовщину свадьбы? Супруги должен помнить, что брак, как и цинковую посуду, нужно иногда натирать до блеска. То есть не забывать удивлять друг друга, проводить вместе время и не впадать в обычную рутину.

Подарки: кухонная посуда.

Всегда любите друг друга / Фото Pixabay

7 лет – медная свадьба

Медь – достаточно прочный и ценный материал. Таким должен быть супругов после 7 лет вместе.

Подарки: интересные изделия из меди.

8 лет – жестяная свадьба

Достаточно странное название для такой годовщины. После 8 лет в браке пара должна окончательно привыкнуть и поддерживать друг друга.

Подарки: любые вещи, сделанные из блестящих металлов.

9 лет – фаянсовая свадьба

Фаянс символизирует прочность отношений. Однако в этот момент в браке могут произойти неприятные кризисные периоды. Ведь фаянс очень легко разбить.

Подарки: красивая посуда или декоративный сервиз.

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10 лет – оловянная свадьба

Еще один юбилей. Его часто называют розовой свадьбой. Олово – достаточно гибкий материал. Он символизирует то, что пара должна быть готова идти на компромиссы и решать общие проблемы.

Подарки: изделия из олова, букет роз.