Сможете ли вы успевать больше, если будете вставать в 4 утра? Американская блогерша Алекс Уилсон проверила на себе эту гипотезу. Какие плюсы и минусы такого метода – рассказывает Life 24.

Источик: Fairygodboss

Женщина целый месяц просыпалась в 4 утра, чтобы проверить, может ли эта привычка положительно повлиять на нашу жизнь. Результаты получились весьма неоднозначными.

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Почему блогер начала этот эксперимент?

Главная причина – огромные преимущества, которые приписывают этому методу.

Меня заинтересовали многочисленные статьи о пользе от раннего подъема. Действительно ли это поможет мне чувствовать себя спокойно? Появится ли у меня время, чтобы завершить все дела, которые очень долго висят в списке задач? Станет ли этот метод тем магическим способом достижения успеха, который я долго искала? – объясняет блогер.

Многие бизнес-тренеры рекомендуют рано вставать / Фото Pixabay

Подъем в 4 утра – стоит попробовать?

Блогер сделала для себя несколько выводов. Они помогут людям, которые хотят попробовать этот челлендж.

Если вы жаворонок – это отлично

По ее словам, эксперимент больше подходит для людей, которые любят рано вставать. Ведь именно тогда они достаточно продуктивные, чтобы решать собственные дела. Если вы "сова" – лучше отказаться от такого челленджа.

Я знаю, что утром я наиболее продуктивная и мне легче сконцентрироваться на работе сразу после подъема, а не перед сном. Хотите, чтобы в вашем дне было больше часов, но знаете, что по вечерам вы работаете продуктивнее? Тогда не вставайте очень рано, а заканчивайте свои дела вечером – рекомендует Алекс Уилсон.

Не забудьте о списке дел

Он – основа этого эксперимента. Если не будет готового списка дел, то вы просто передумаете и пойдете дальше спать. Запланируйте по 3-4 задачи, которые нужно выполнить до утра. Но не придумывайте грандиозные цели, которые невозможно выполнить.

Список дел поможет вам сосредоточиться на важных задачах. Возможно, вам нужно сделать утреннюю зарядку? Или завершить презентацию на работу? Просто помыть посуду, оставшийся с вечера?.. Но не ставьте нереалистичных целей. Согласитесь, за это время вы не сможете написать раздел книги – рассказала блогер.

Не забывайте составить список дел / Фото Pixabay

Подьем в 4 утра имеет свои недостатки

Женщина столкнулась с достаточно прогнозируемой проблемой – она ​​не могла ничего запланировать на вечер выходных. Когда ее друзья шли гулять, блогер уже собиралась спать. Пришлось сделать выбор.

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Изменив свое расписание с учетом раннего подъема, я поняла, что не стоит гнаться за всем подряд. Да, были дни, когда могла проснуться в 4 утра, продуктивно поработать и сходить куда-то вечером. Но на следующий день было очень трудно. Если я ложилась рано и могла хорошо отдохнуть, то этим гарантировала себе успешный следующий день – рассказала блогер.

Насколько эффективен этот метод? / Фото Pixabay

Такой режим позволит стать успешной?

Женщина считает, что не стала более успешной за время эксперимента. Но она прокачала другую черту, которая поможет это сделать – планирование дел (тайм-менеджмент). Также блогер успевала сделать гораздо больше дел, чем во время обычного режима сна.

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Вставая рано, я могла выполнить много разных дел. После этого в течение рабочего дня у меня повышалась концентрация на других задачах, и я не чувствовала себя перегруженной – резюмирует она.