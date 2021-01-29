5 дыхательных практик, благодаря которым вы станете счастливее
2020 закончился, а стрессов у нас меньше не стало. Дыхательные практики - один из эффективных способов бороться с тревогой и овладевать своими эмоциями.
Источник: 24 канал
Мы подобрали для вас несколько таких действенных упражнений. В стрессовой ситуации вы можете попробовать одну из этих техник и быстрее успокоиться.
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Дыхание животом
Это не самая простая, но очень эффективная практика. Примите правильное положение: лежа на полу (можете подложить под голову подушку) положите одну руку на живот, а другую – на грудь. Сделайте медленный вдох носом, надувая при этом живот и не двигая грудной клеткой. Плечи должны быть расслаблены. Выдыхайте, равномерно опуская живот.
Сконцентрируйтесь на своем дыхании / Фото Pexels
Методика 4-7-8
Эта дыхательная практика хорошо помогает заснуть. Примите удобное для вас положение сидя или лежа.
- сделайте вдох носом, считая до 4
- задержите дыхание и считайте до 7
- медленно выдыхайте, считая до 8
Повторяйте это упражнение несколько раз, пока не почувствуете облегчение.
Практика ровного дыхания
Это довольно простое упражнение, которое поможет избавиться от тревоги и повысит вашу концентрацию в дальнейшем в работе. Поэтому стоит выделить время на это упражнение в течение дня, когда напряжение – больше. Сядьте так, чтобы у вас была прямая спина. Начните вдыхать носом, считая до 4, затем задержите дыхание на столько же времени и выдыхайте, также считая до 4. Со временем можете увеличивать время до 6 или 8.
Такие упражнения можно делать и дома / Фото Pexels
Львиное дыхание
Со стороны это упражнение может выглядеть довольно смешно, но стоит попробовать, чтобы ощутить его эффект.
- Сядьте на полу на колени и пятки, а ладони поставьте на колени, расставив пальцы
- Старайтесь вытянуть шею и расправить плечи, держать спину прямо
- Сделайте вдох носом, а потом на выдохе широко отройте рот и высуньте язык – должен выходить сильный звук "Ха"
Важно не стесняться открывать рот как можно шире, насколько это возможно высовывать язык и издавать сильный громкий звук. Это упражнение помогает высвободить весь негатив и уменьшить уровень стресса.
Сфокусированное дыхания
Это упражнение легкое, главное – стараться не думать о каких-то посторонних вещах, а сконцентрироваться на своем дыхании. Найдите какое-нибудь тихое спокойное место, где вам никто не будет мешать. Сделайте медленный вдох, почувствуйте, как воздух проходит через все ваше тело, как движется грудная клетка и живот. А на выдохе представьте определенное слово, к примеру, "покой" и сфокусируйтесь на нем. Дышите так 10-15 минут, на сколько вас хватит.
Лучше это делать в месте, где никого нет / Фото Unsplash
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