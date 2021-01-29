2020 закончился, а стрессов у нас меньше не стало. Дыхательные практики - один из эффективных способов бороться с тревогой и овладевать своими эмоциями.

Источник: 24 канал

Мы подобрали для вас несколько таких действенных упражнений. В стрессовой ситуации вы можете попробовать одну из этих техник и быстрее успокоиться.

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Дыхание животом

Это не самая простая, но очень эффективная практика. Примите правильное положение: лежа на полу (можете подложить под голову подушку) положите одну руку на живот, а другую – на грудь. Сделайте медленный вдох носом, надувая при этом живот и не двигая грудной клеткой. Плечи должны быть расслаблены. Выдыхайте, равномерно опуская живот.

Сконцентрируйтесь на своем дыхании / Фото Pexels

Методика 4-7-8

Эта дыхательная практика хорошо помогает заснуть. Примите удобное для вас положение сидя или лежа.

сделайте вдох носом, считая до 4 задержите дыхание и считайте до 7 медленно выдыхайте, считая до 8

Повторяйте это упражнение несколько раз, пока не почувствуете облегчение.

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Практика ровного дыхания

Это довольно простое упражнение, которое поможет избавиться от тревоги и повысит вашу концентрацию в дальнейшем в работе. Поэтому стоит выделить время на это упражнение в течение дня, когда напряжение – больше. Сядьте так, чтобы у вас была прямая спина. Начните вдыхать носом, считая до 4, затем задержите дыхание на столько же времени и выдыхайте, также считая до 4. Со временем можете увеличивать время до 6 или 8.

Такие упражнения можно делать и дома / Фото Pexels

Львиное дыхание

Со стороны это упражнение может выглядеть довольно смешно, но стоит попробовать, чтобы ощутить его эффект.

Сядьте на полу на колени и пятки, а ладони поставьте на колени, расставив пальцы Старайтесь вытянуть шею и расправить плечи, держать спину прямо Сделайте вдох носом, а потом на выдохе широко отройте рот и высуньте язык – должен выходить сильный звук "Ха"

Важно не стесняться открывать рот как можно шире, насколько это возможно высовывать язык и издавать сильный громкий звук. Это упражнение помогает высвободить весь негатив и уменьшить уровень стресса.

Сфокусированное дыхания

Это упражнение легкое, главное – стараться не думать о каких-то посторонних вещах, а сконцентрироваться на своем дыхании. Найдите какое-нибудь тихое спокойное место, где вам никто не будет мешать. Сделайте медленный вдох, почувствуйте, как воздух проходит через все ваше тело, как движется грудная клетка и живот. А на выдохе представьте определенное слово, к примеру, "покой" и сфокусируйтесь на нем. Дышите так 10-15 минут, на сколько вас хватит.

Лучше это делать в месте, где никого нет / Фото Unsplash