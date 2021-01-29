2020 рік закінчився, а стресів у нас не поменшало. Дихальні практики - один із ефективних способів боротись з тривогою та опановувати свої емоції.

Джерело: 24 канал

Ми підібрали для вас кілька таких дієвих вправ. У стресовій ситуації ви можете спробувати одну із цих технік та швидше заспокоїтись.

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Дихання животом

Це не найпростіша, проте дуже ефективна практика. Прийміть правильне положення: лежачи на підлозі (можете підкласти під голову подушку) покладіть одну руку на живіт, а іншу – на груди. Зробіть повільний вдих носом, надуваючи при цьому живіт і не рухаючи грудною клітиною. Плечі мають бути розслаблені. Видихайте, рівномірно опускаючи живіт.

Сконцентруйтесь на власному диханні / Фото Pexels

Методика 4-7-8

Ця дихальна практика добре допомагає заснути. Прийміть зручне для вас положення сидячи або лежачи.

зробіть вдих носом, рахуючи до 4 затримайте дихання та рахуйте до 7 повільно видихайте, рахуючи до 8

Повторюйте цю вправу кілька разів, поки не відчуєте полегшення.

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Практика рівного дихання

Це досить проста вправа, яка допоможе позбутись тривоги та підвищить вашу концентрацію надалі у роботі. Тому варто виділити час на цю вправу протягом дня, коли напруження – найбільше. Сядьте так, щоб у вас була пряма спина. Почніть вдихати носом, рахуючи до 4, потім затримайте дихання на стільки ж часу і видихайте, також рахуючи до 4. З часом можете збільшувати час до 6 чи 8.

Такі вправи можна робити і вдома / Фото Pexels

Левове дихання

Зі сторони ця вправа може виглядати досить смішно, проте варто спробувати, щоб відчути її ефект.

Сядьте на підлозі на коліна та п'ятки, а долоні поставте на коліна, розставивши пальці Намагайтесь витягнути шию та розправити плечі, тримати спину прямо Зробіть вдих носом, а тоді на видиху широко відрийте рот та висуньте язик – повинен виходити сильний звук "Ха"

Важливо не соромитись, відкривати рот якомога ширше, наскільки це можливо висовувати язик та видавати сильний гучний звук. Ця вправа допомагає вивільнити увесь негатив та зменшити рівень стресу.

Сфокусоване дихання

Ця вправа неважка, головне – намагатись не думати про якісь сторонні речі, а сконцентруватись на своєму диханні. Знайдіть якесь тихе спокійне місце, де вам ніхто не заважатиме. Зробіть повільний вдих, відчуйте, як повітря проходить через усе ваше тіло, як рухається грудна клітина та живіт. А на видиху уявіть певне слово, до прикладу, "спокій" та сфокусуйтесь на ньому. Дихайте так 10-15 хвилин, на скільки вас вистачить.

Краще це робити у місці, де нікого немає / Фото Unsplash