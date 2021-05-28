Ми підготували для вас 15 прикладів справді нестандартної реклами, на яку хочеться сказати "Вау!". Інколи важко зрозуміти, як творці взагалі змогли так круто все поєднати!
Цікаво Де зробити найкращі фото цього літа: 5 інста-локацій в Україні
Місце, де немає Wi-Fi і можна спокійно відпочити та поспілкуватися
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Це дуже круто!
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Несподівана реклама кінотеатру!
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"Жодних іграшок в коробці, тепер там справжні автомобілі!"
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Чистенько!
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Ви колись бачили таку рекламу макаронів?
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Цікавий хід
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Зупинку перетворили в "духовку", яку обладнали обігрівачем
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"А ви в хороших руках?". Реклама страхової компанії
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Вау!
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Надійний скотч
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Реклама тренажерного залу
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Цікаво Хлопець відкопав унікальний жовтий діамант: він подарує його коханій
Несподівана реклама собачого корму, від якого песик махає хвостиком
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