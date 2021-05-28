Ми підготували для вас 15 прикладів справді нестандартної реклами, на яку хочеться сказати "Вау!". Інколи важко зрозуміти, як творці взагалі змогли так круто все поєднати!

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Місце, де немає Wi-Fi і можна спокійно відпочити та поспілкуватися

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Це дуже круто!

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Несподівана реклама кінотеатру!

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"Жодних іграшок в коробці, тепер там справжні автомобілі!"

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Чистенько!

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Ви колись бачили таку рекламу макаронів?

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Цікавий хід

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Зупинку перетворили в "духовку", яку обладнали обігрівачем

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"А ви в хороших руках?". Реклама страхової компанії

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Вау!

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Надійний скотч

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Реклама тренажерного залу

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Несподівана реклама собачого корму, від якого песик махає хвостиком

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