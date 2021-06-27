Користувач Reddit також замислився над цією проблемою і поставив іншим кумедне запитання: "Як ви шукаєте друзів у дорослому віці, якщо не п'єте?". Він миттєво отримав безліч відповідей – як дійсно корисних і практичних, так і кумедних, які підійдуть не всім. Ми відібрали найцікавіші способи знайти товаришів, коли вам вже давно не 5 років. Придивіться, можливо одна із цих відповідей допоможе вам знайти найкращого друга за все життя!
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Волонтерство
Один із користувачів зізнався, що у важкий період свого життя він переживав, що більше ніколи не зможе знайти друзів. А потім він віднайшов себе у волонтерстві на різних проєктах – такі речі дуже єднають людей, дехто дружить і поза проєктами.
Комплімент
Інший порадив робити людям компліменти, якщо вам подобається те, чим вони займаються, у що вдягнені тощо: "Я так зустрів найкращого друга, сказавши, що мені подобається його одеколон".
Подорожі
Навіть якщо ви не намагаєтесь спеціально знайти друзів, проте у подорожі наодинці вам точно траплятимуться привітні люди, з якими може зав'язатись щось більше, ніж просто знайомство. Головне – бути відкритою людиною і зацікавленою у нових знайомствах.
У подорожах легко знайти друзів / Фото Unsplash
Хобі
Ми починаємо дружити з людиною після того, як проводимо з нею достатньо часу, більше дізнаємося про неї. Спільне хобі – це чудовий варіант. "Не дозволяйте вашим захопленням згаснути тільки тому, що ви виросли", – закликає користувач під ніком @scienceguy2442
Спорт
Це хороший спосіб знайти однодумців ще й з користю для здоров'я. Користувач під ніком @swamphockey зізнався, що на велопрогулянці постійно зустрічає близько 30 людей. Тому це дуже хороший спосіб з кимось потоваришувати.
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Стати вожатим у таборі
Користувачка пригадала, що під час роботи у дитячому таборі змогла подружитись з іншими такими ж вожатими та навіть деякими батьками її підопічних.
Друзів можна знайти і в дитячому таборі в ролі вожатого / Фото Unsplash
Сусідський спосіб
Інший користувач запропонував цікавий спосіб: позичити у вашого сусіда якийсь інструмент і через деякий час віддати його. Розмова точно зав'яжеться! Проте не варто задовго тримати у себе позичену річ, адже є ймовірність, що після цього ви знайдете собі не приятеля, а недруга.
Книжковий клуб
У таких клубах люди обирають певну книгу, читають її та щомісяця збираються для обговорення. А після зустрічі точно знайдеться кілька людей, які захочуть побалакати про що інше поза клубом.
Для любителів домашніх тварин
Якщо ви маєте песика, то один із найпростіших способів познайомитись з новими людьми – не боятись заговорити з власниками собак. Одна спільна тема у вас точно є, а там вже розмова зав'яжеться.
Ніколи не їжте наодинці
Новеньким на роботі буває важко відразу влитись в колектив. Тому ніколи не ігноруйте обіди на роботі і не відсідайте за окремий стіл – потроху ви почнете вливатись в розмову, а пізніше, можливо, хтось із цих людей і стане вашим другом.