Користувач Reddit також замислився над цією проблемою і поставив іншим кумедне запитання: "Як ви шукаєте друзів у дорослому віці, якщо не п'єте?". Він миттєво отримав безліч відповідей – як дійсно корисних і практичних, так і кумедних, які підійдуть не всім. Ми відібрали найцікавіші способи знайти товаришів, коли вам вже давно не 5 років. Придивіться, можливо одна із цих відповідей допоможе вам знайти найкращого друга за все життя!

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Волонтерство

Один із користувачів зізнався, що у важкий період свого життя він переживав, що більше ніколи не зможе знайти друзів. А потім він віднайшов себе у волонтерстві на різних проєктах – такі речі дуже єднають людей, дехто дружить і поза проєктами.

Комплімент

Інший порадив робити людям компліменти, якщо вам подобається те, чим вони займаються, у що вдягнені тощо: "Я так зустрів найкращого друга, сказавши, що мені подобається його одеколон".

Подорожі

Навіть якщо ви не намагаєтесь спеціально знайти друзів, проте у подорожі наодинці вам точно траплятимуться привітні люди, з якими може зав'язатись щось більше, ніж просто знайомство. Головне – бути відкритою людиною і зацікавленою у нових знайомствах.

У подорожах легко знайти друзів / Фото Unsplash

Хобі

Ми починаємо дружити з людиною після того, як проводимо з нею достатньо часу, більше дізнаємося про неї. Спільне хобі – це чудовий варіант. "Не дозволяйте вашим захопленням згаснути тільки тому, що ви виросли", – закликає користувач під ніком @scienceguy2442

Спорт

Це хороший спосіб знайти однодумців ще й з користю для здоров'я. Користувач під ніком @swamphockey зізнався, що на велопрогулянці постійно зустрічає близько 30 людей. Тому це дуже хороший спосіб з кимось потоваришувати.

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Стати вожатим у таборі

Користувачка пригадала, що під час роботи у дитячому таборі змогла подружитись з іншими такими ж вожатими та навіть деякими батьками її підопічних.

Друзів можна знайти і в дитячому таборі в ролі вожатого / Фото Unsplash

Сусідський спосіб

Інший користувач запропонував цікавий спосіб: позичити у вашого сусіда якийсь інструмент і через деякий час віддати його. Розмова точно зав'яжеться! Проте не варто задовго тримати у себе позичену річ, адже є ймовірність, що після цього ви знайдете собі не приятеля, а недруга.

Книжковий клуб

У таких клубах люди обирають певну книгу, читають її та щомісяця збираються для обговорення. А після зустрічі точно знайдеться кілька людей, які захочуть побалакати про що інше поза клубом.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Для любителів домашніх тварин

Якщо ви маєте песика, то один із найпростіших способів познайомитись з новими людьми – не боятись заговорити з власниками собак. Одна спільна тема у вас точно є, а там вже розмова зав'яжеться.

Ніколи не їжте наодинці

Новеньким на роботі буває важко відразу влитись в колектив. Тому ніколи не ігноруйте обіди на роботі і не відсідайте за окремий стіл – потроху ви почнете вливатись в розмову, а пізніше, можливо, хтось із цих людей і стане вашим другом.