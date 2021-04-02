Приберіть це негайно: 10 речей, які можуть легко зіпсувати затишок у вашому домі

Кожен хоче облаштувати свій дім так, щоб щовечора хотілось туди повертатись. Наш затишний куточок може зіпсувати всього одна дрібничка: неправильно підібрані меблі, аксесуари чи помилки під час ремонту.

Дізнайтесь про 10 помилок, які багато хто допускають, обживаючись у своїй домівці. Варто лише усунути їх, щоб ваш дім знову став затишним та стильним.

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1. Вікна без "одягу"

Оформлення вікон – це фінальний штрих у гармонійному інтер'єрі. Існує безліч варіантів: звичайні штори природних відтінків, римські штори, жалюзі тощо. "Голі" вікна ж створюють враження, ніби у приміщенні досі йде ремонт, а це повністю вбиває весь затишок.

Кімната виглядає незвершеною / Фото Unsplash

2. Багато взуття у коридорі

Взуття, що лежить на купі відразу біля входу, викликає відчуття безладу в домі. Краще придбайте закриті органайзери або ж приберіть більшість взуття у комору, а біля входу тримайте лише те, що взуваєте щодня.

3. Недоглянуті кімнатні рослини

Озеленення ще не шкодило жодному приміщенню. Безліч вазонів з кімнатними рослинами відразу роблять кімнату більш "живою" та ближчою до природи. Проте це можливо тільки тоді, коли рослинки доглянуті. Засохле листя, зав'ялі квіти, які лежать біля горщиків, блюдця з подряпинами та тріщинами – усе це не сприяє затишку.

Доглянуті кімнатні рослини створюють затишок / Фото Unsplash

4. Забагато статуеток

Усі люблять оточувати себе милими дрібничками: фото у рамках, прикраси, привезені з подорожей чи подаровані друзями, статуетки. Проте не варто захаращувати цими речами приміщення. Вони збирають пилюку і роблять кімнату менш просторою. Приберіть частину або ж виділіть для них цілу окрему полицю.

5. На кухні усе на видноті

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Якщо ви багато готуєте на кухні, добре подумайте, перш ніж встановлювати відкриті полиці. Інакше усі ваші красиві баночки для зберігання круп та спецій і дорогий посуд дуже швидко покриється шаром пилюки й жиру. Виглядатиме це вкрай неохайно.

Відкриті полиці – це не завжди практично / Фото Unsplash

6. Неприємний запах

Жодна квартира не буде затишною, якщо у ніс постійно б'є неприємний запах від щойно приготованої їжі, сигарет чи сміття. Ви ж не хочете, щоб рідна домівка асоціювалась у вас з такими речами? Тому встановлюйте якісну витяжку, куріть лише на балконі і вчасно виносьте сміття. А затишку можуть додати різноманітні ароматичні дифузори.

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7. Мало світла

Велика кількість світла позитивно впливає на настрій мешканців будинку. Якщо у вашій кімнаті невеликі вікна і до неї потрапляє мало природного світла, то потурбуйтесь про те, щоб було багато інших джерел: торшери, точкові світильники, настільні лампи тощо. Не перетворюйте свій дім на підвал.

Потурбуйтесь, що було багато світла / Фото Pexels

8. Пластиковий посуд

Пластиковий посуд досить зручний у використанні. Він неважкий, його легко мити та й коштує недорого. Проте такі пластикові миски та тарілки дуже здешевлюють інтер'єр. Краще купити один звичайний порцеляновий чи скляний комплект посуду.

9. М'які меблі у різному стилі

Диван – квіточку, подушки – у велику чорно-білу клітинку, а крісла – у мілку коричневу. Усе має хороший вигляд окремо в магазині, але дуже строкато в одному інтер'єрі. Краще купуйте однотонні великі меблі (диван, крісла), а яскравості додавайте різноманітними пледами та подушками.

Робіть акценти яскравими подушками / Фото Unsplash

10. Неправильне зберігання

Як би зручно вам не було тримати старі речі у великих пакетах, а канцелярське приладдя у контейнерах, пам'ятайте – це створює хаос у вашій кімнаті, вона виглядає неохайно. Краще придбати красиві плетені кошики чи спеціальні коробки з тканини.