Каждый хочет обустроить свой дом так, чтобы каждый вечер хотелось туда возвращаться. Наш уютный уголок может испортить всего одна мелочь: неправильно подобранная мебель, аксессуары или ошибки во время ремонта.

Узнайте о 10 ошибках, которые многие допускают, обживаясь в своем доме. Стоит только устранить их, чтобы помещение снова стало уютным и стильным.

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1. Окна без "одежды"

Оформление окон – это финальный штрих в гармоничном интерьере. Существует множество вариантов: обычные шторы природных оттенков, римские шторы, жалюзи и т. д. "Голые" окна же создают впечатление, будто в помещении до сих пор идет ремонт, а это напрочь убивает весь уют.

Комната выглядит незавершенной / Фото Unsplash

2. Много обувь в коридоре

Обувь, которая лежит на куче сразу у входа, вызывает ощущение беспорядка в доме. Лучше приобретите закрыты органайзеры или уберите большинство обуви в комнату, а у входа держите лишь то, что обуваете ежедневно.

3. Неухоженные комнатные растения

Озеленение еще не вредило ни одному помещению. Множество вазонов с комнатными растениями сразу делают комнату более "живой" и ближе к природе. Однако это возможно только тогда, когда растенья ухоженные. Засохшие листья, завяли цветы, которые лежат у горшков, блюдца с царапинами и трещинами – все это не способствует уюту.

Ухоженные комнатные растения создают уют / Фото Unsplash

4. Много статуэток

Все любят окружать себя милыми безделушками: фото в рамках, украшения, привезенные из путешествий или подаренные друзьями, статуэтки. Однако не стоит загромождать этими вещами помещение. Они собирают пыль и делают комнату менее просторной. Уберите часть или выделите для них целую отдельную полку.

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5. На кухне все на виду

Если вы много готовите на кухне, хорошо подумайте, прежде чем устанавливать открытые полки. Иначе все ваши красивые баночки для хранения круп и специй и дорогая посуда очень быстро покроется слоем пыли и жира. Выглядеть это крайне неряшливо.

Открытые полки – это не всегда практично / Фото Unsplash

6. Неприятный запах

Ни одна квартира не будет уютной, если в нос постоянно бьет неприятный запах от только что приготовленной пищи, сигарет или мусора. Вы же не хотите, чтобы родной дом ассоциировалась у вас с такими вещами? Поэтому устанавливайте качественную вытяжку, курите только на балконе и вовремя выносите мусор. А уюта могут добавить различные ароматические диффузоры.

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7. Мало света

Обилие света положительно влияет на настроение обитателей дома. Если в вашей комнате небольшие окна и в нее попадает мало естественного света, то позаботьтесь о том, чтобы было много других источников: торшеры, точечные светильники, настольные лампы и тому подобное. Не превращайте свой дом в подвал.

Позаботьтесь, что было много света / Фото Pexels

8. Пластиковая посуда

Пластиковая посуда достаточно удобна в использовании. Она нетяжелая, ее легко мыть и стоит недорого. Однако такие пластиковые миски и тарелки очень удешевляют интерьер. Лучше купить один обычный фарфоровый или стеклянный комплект посуды.

9. Мягкая мебель в разном стиле

Диван – в цветочек, подушки – в большую черно-белую клетку, а кресла – в мелкую коричневую. Все это выглядит хорошо отдельно в магазине, но очень пестро в одном интерьере. Лучше покупайте однотонную большую мебель (диван, кресла), а яркости добавляйте различными пледами и подушками.

Делайте акценты яркими подушками / Фото Unsplash

10. Неправильное хранение

Как бы удобно вам не было держать старые вещи в больших пакетах, а канцелярские принадлежности в контейнерах, помните – это создает хаос в вашей комнате, она выглядит неопрятно. Лучше приобрести красивые плетеные корзины или специальные коробки из ткани.