Уберите это немедленно: 10 вещей, которые могут легко испортить уют в вашем доме
Каждый хочет обустроить свой дом так, чтобы каждый вечер хотелось туда возвращаться. Наш уютный уголок может испортить всего одна мелочь: неправильно подобранная мебель, аксессуары или ошибки во время ремонта.
Источник:24 канал
Узнайте о 10 ошибках, которые многие допускают, обживаясь в своем доме. Стоит только устранить их, чтобы помещение снова стало уютным и стильным.
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1. Окна без "одежды"
Оформление окон – это финальный штрих в гармоничном интерьере. Существует множество вариантов: обычные шторы природных оттенков, римские шторы, жалюзи и т. д. "Голые" окна же создают впечатление, будто в помещении до сих пор идет ремонт, а это напрочь убивает весь уют.
Комната выглядит незавершенной / Фото Unsplash
2. Много обувь в коридоре
Обувь, которая лежит на куче сразу у входа, вызывает ощущение беспорядка в доме. Лучше приобретите закрыты органайзеры или уберите большинство обуви в комнату, а у входа держите лишь то, что обуваете ежедневно.
3. Неухоженные комнатные растения
Озеленение еще не вредило ни одному помещению. Множество вазонов с комнатными растениями сразу делают комнату более "живой" и ближе к природе. Однако это возможно только тогда, когда растенья ухоженные. Засохшие листья, завяли цветы, которые лежат у горшков, блюдца с царапинами и трещинами – все это не способствует уюту.
Ухоженные комнатные растения создают уют / Фото Unsplash
4. Много статуэток
Все любят окружать себя милыми безделушками: фото в рамках, украшения, привезенные из путешествий или подаренные друзьями, статуэтки. Однако не стоит загромождать этими вещами помещение. Они собирают пыль и делают комнату менее просторной. Уберите часть или выделите для них целую отдельную полку.
5. На кухне все на виду
Если вы много готовите на кухне, хорошо подумайте, прежде чем устанавливать открытые полки. Иначе все ваши красивые баночки для хранения круп и специй и дорогая посуда очень быстро покроется слоем пыли и жира. Выглядеть это крайне неряшливо.
Открытые полки – это не всегда практично / Фото Unsplash
6. Неприятный запах
Ни одна квартира не будет уютной, если в нос постоянно бьет неприятный запах от только что приготовленной пищи, сигарет или мусора. Вы же не хотите, чтобы родной дом ассоциировалась у вас с такими вещами? Поэтому устанавливайте качественную вытяжку, курите только на балконе и вовремя выносите мусор. А уюта могут добавить различные ароматические диффузоры.
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7. Мало света
Обилие света положительно влияет на настроение обитателей дома. Если в вашей комнате небольшие окна и в нее попадает мало естественного света, то позаботьтесь о том, чтобы было много других источников: торшеры, точечные светильники, настольные лампы и тому подобное. Не превращайте свой дом в подвал.
Позаботьтесь, что было много света / Фото Pexels
8. Пластиковая посуда
Пластиковая посуда достаточно удобна в использовании. Она нетяжелая, ее легко мыть и стоит недорого. Однако такие пластиковые миски и тарелки очень удешевляют интерьер. Лучше купить один обычный фарфоровый или стеклянный комплект посуды.
9. Мягкая мебель в разном стиле
Диван – в цветочек, подушки – в большую черно-белую клетку, а кресла – в мелкую коричневую. Все это выглядит хорошо отдельно в магазине, но очень пестро в одном интерьере. Лучше покупайте однотонную большую мебель (диван, кресла), а яркости добавляйте различными пледами и подушками.
Делайте акценты яркими подушками / Фото Unsplash
10. Неправильное хранение
Как бы удобно вам не было держать старые вещи в больших пакетах, а канцелярские принадлежности в контейнерах, помните – это создает хаос в вашей комнате, она выглядит неопрятно. Лучше приобрести красивые плетеные корзины или специальные коробки из ткани.
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