Каждому хочется, чтобы его дом был максимально комфортным местом. Поэтому важно еще на этапе ремонта продумать детали, которые в будущем позволят не тратить много нервов и времени на быт.

Блогер Натали Литвин сейчас постепенно рассказывает своим читателям о тонкостях ремонта в собственном доме. В частности, она поделилась интересными лайфхаками, которые могут значительно упростить вам жизнь в доме – о них стоит подумать до того, как все ремонтные работы уже завершены. Возьмите себе на вооружение!

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Один выключатель на все

Хорошим решением будет установить у входной двери выключатель для всего освещения. Вы сможете выключить свет во всех комнатах только одним движением.

Каждый день сталкиваюсь с тем, что перед выходом из дома обутая бегаю по квартире и выключаю,

– рассказывает о проблеме Натали Литвин

Измельчитель пищевых отходов

Настоящая находка для тех, кто заботится об окружающей среде и хочет меньше хлопот, связанных с мусором. Блогер признается, что долго колебалась, но все же решилась установить такой прибор дома: "Теперь всевозможная кожура и остатки пищи не будут неприятно пахнуть в помойке, а сортировка станет еще легче".

Как выглядит измельчитель пищевых отходов / Фото foxtrot

Электрокарнизы

Другими словами – шторы, которые можно раздвигать и задвигать пультом. Если вечером вы каждый раз удобно устраиваетесь в постели, а потом вспоминаете о шторах, а утром не можете проснуться без солнечного света за окном, то такая конструкция вас спасет. Есть у электрокарнизов и другие преимущества:

Чтобы не дергать грязными руками, не лениться их открывать или закрывать. И однозначно blackout,

– рассказывает блогер

Винный тайник

В своем доме Натали Литвин без сомнений установила небольшой винный холодильник. Она также подала идею, как такую ​​вещь можно элегантно оформить в интерьере: спрятать за зеркалом в гостиной. "Всегда мечтала о таком. Потому что сейчас перед приходом гостей несем бутылку срочно в холодильник, и это неудобно", – говорит женщина.

Винный холодильник можно встроить даже в гостиной / Фото hausdorf

Тайная тумбочка

А если вы не хотите, чтобы все гости видели, что стоит у вас на тумбочках возле кровати, есть простое решение – встроить такие полочки позади кровати.

Можно там разводить бардак, ставить 15 зарядных и пустые чашки. Хотела такое место,

– смеется блогер

Читатели в комментариях взялись также поделиться своими лайфхаками, которые они уже проверили на собственном опыте: