Американка нашла оригинальный способ, как не тратить на косметику огромные деньги. Она находит аналоги, которые значительно дешевле. Но такой лайфхак подойдет не всем – он может шокировать.

Американка Пелин Матис убеждена: для того, чтобы выглядеть красиво, не нужно пользоваться традиционной косметикой. Все, что вам нужно, можно найти на обычной ферме. Это натурально и очень дешево. Однако Life 24 рекомендует осторожно относиться к таким лайфхакам. Не каждый готов пойти на такие "жертвы".

Интересно 20 примеров роскошного свадебного макияжа, в который вы влюбитесь: фото

Женщина принципиально не покупает дорогие глиняные маски для лица. По ее мнению, прекрасный аналог – это глиняный наполнитель для кошачьего туалета. Там практически тот же состав. Нужно всего лишь взять немного смеси, развести в воде и наложить "маску" на лицо.

Глиняный наполнитель для кошачьего туалета содержит те же ингредиенты, что и глиняная маска за 200 долларов, – утверждает смелая американка.

Специфическая процедура с наполнителем от американки / Фото TLC

Пелин также не признает обычные шампуни. Экономная женщина предпочитает лошадиные. Кроме этого, она знает около 50 способов, как можно использовать обычный вазелин. Он прекрасно подойдет как бальзам для губ. А если добавить немного соли 2 то его можно использовать как скраб.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Как выглядит Пелин Матис / Фото TLC

Американка понимает, что такие советы могут показаться несколько странными. Но она на это не обращает внимание. Ведь такой оригинальный подход к собственному уходу за телом позволяет ей экономить огромные деньги. В этом его основное преимущество.

"Если бы я пошла в косметический магазин, то я заплатила бы там не менее 100 долларов. Это значит, что в моей системе все работает идеально", – утверждает Пэлин Матис.