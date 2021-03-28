20 примеров роскошного свадебного макияжа, в который вы влюбитесь: фото
Визажист Арбер Бытыки создает особый макияж, который настолько подчеркивает красоту невесты, что они выглядят как настоящие королевы. Оцените его работы – вам однозначно понравится!
Источник:Instagram Arber Bytyqi
Мы подобрали для вас 20 образов от талантливого визажиста. Невесты были просто в восторге от такого прекрасного макияжа.
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Действительно красиво!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Так мило
Фото Instagram Arber Bytyqi
Эффектный образ!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Настоящая королева!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Чудесное перевоплощение
Фото Instagram Arber Bytyqi
Как вам этот макияж?
Фото Instagram Arber Bytyqi
Красиво
Фото Instagram Arber Bytyqi
Хотели бы такой макияж на свою свадьбу?
Фото Instagram Arber Bytyqi
Насколько это красиво!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фантастически!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Очень удачный макияж
Фото Instagram Arber Bytyqi
Смело
Фото Instagram Arber Bytyqi
Похожа на Чудо-Женщину!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Прекрасный макияж!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Как оцените такой макияж?
Фото Instagram Arber Bytyqi
Круто!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Действительно роскошно
Фото Instagram Arber Bytyqi
Красавица!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Действительно удачный макияж
Фото Instagram Arber Bytyqi
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Вау!
Фото Instagram Arber Bytyqi
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