Визажист Арбер Бытыки создает особый макияж, который настолько подчеркивает красоту невесты, что они выглядят как настоящие королевы. Оцените его работы – вам однозначно понравится!

Мы подобрали для вас 20 образов от талантливого визажиста. Невесты были просто в восторге от такого прекрасного макияжа. Интересно Визажистка рисует сказочные картины прямо на своем лице – 20+ фото Действительно красиво! Фото Instagram Arber Bytyqi Так мило Фото Instagram Arber Bytyqi Эффектный образ! Фото Instagram Arber Bytyqi Настоящая королева! Фото Instagram Arber Bytyqi Чудесное перевоплощение Фото Instagram Arber Bytyqi Как вам этот макияж? Фото Instagram Arber Bytyqi Красиво Фото Instagram Arber Bytyqi Хотели бы такой макияж на свою свадьбу? Фото Instagram Arber Bytyqi Насколько это красиво! Фото Instagram Arber Bytyqi Фантастически! Фото Instagram Arber Bytyqi Очень удачный макияж Фото Instagram Arber Bytyqi Смело Фото Instagram Arber Bytyqi Похожа на Чудо-Женщину! Фото Instagram Arber Bytyqi Прекрасный макияж! Фото Instagram Arber Bytyqi Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь Как оцените такой макияж? Фото Instagram Arber Bytyqi Круто! Фото Instagram Arber Bytyqi Действительно роскошно Фото Instagram Arber Bytyqi Красавица! Фото Instagram Arber Bytyqi Действительно удачный макияж Фото Instagram Arber Bytyqi Интересно Как изменился макияж за последние 100 лет: интересные фото Вау! Фото Instagram Arber Bytyqi