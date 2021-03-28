20 прикладів розкішного весільного макіяжу, у який ви закохаєтеся: фото
Візажист Арбер Битикі створює особливий макіяж, який настільки підкреслює красу наречених, що вони виглядають як справжні королеви. Оцініть його роботи – вам однозначно сподобається!
Джерело:Instagram Arber Bytyqi
Ми підібрали для вас 20 яскравих образів від талановитого візажиста. Наречені були просто в захваті від такого прекрасного макіяжу.
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Справді красиво!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Так мило
Фото Instagram Arber Bytyqi
Ефектний образ!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Справжня королева!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Чудове перевтілення
Фото Instagram Arber Bytyqi
Як вам цей макіяж?
Фото Instagram Arber Bytyqi
Красиво
Фото Instagram Arber Bytyqi
Хотіли б такий макіяж на власне весілля?
Фото Instagram Arber Bytyqi
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Наскільки це красиво!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Фантастично!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Дуже вдалий макіяж
Фото Instagram Arber Bytyqi
Сміливо
Фото Instagram Arber Bytyqi
Схожа на Диво-Жінку!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Прекрасний макіяж!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Як оціните такий макіяж?
Фото Instagram Arber Bytyqi
Круто!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Справді розкішно
Фото Instagram Arber Bytyqi
Красуня!
Фото Instagram Arber Bytyqi
Справді влучний макіяж
Фото Instagram Arber Bytyqi
Вау!
Фото Instagram Arber Bytyqi
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