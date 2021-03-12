Як змінився макіяж за останні 100 років: цікаві фото
Стандарти краси досить швидко змінюються. Те, що було популярним ще 20 років тому, вже абсолютно неактуальне. Інколи на зміну тенденцій потрібно зовсім небагато – якесь десятиліття. Особливо це стосується макіяжу.
Джерело:Transform Hospital Group
Британська компанія, яка займається косметичною хірургією Transform Hospital Group, організувала цікаве дослідження. Вони наочно показали, як перетворився макіяж за останні 100 років.
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На думку експертів, тенденції в мейкапі зазвичай змінюються упродовж десятиліття. Однак вони виявили ще один довший цикл.
Здається, що приблизно кожні 30-40 років існує своєрідний цикл із тенденціями в макіяжі. Спершу це доволі грайливий образ, потім дуже жіночий образ. Згодом – щось більш драматичне та перебільшене. А потім все переходить у більш стриманий та природній вигляд. Це не ідеальний цикл, але виглядає, що така тенденція є. А з розвитком технологій цикл поступово зменшується", – розповідають експерти.
1920-ті
Фото Transform Hospital Group
У 1920-х роках жінки на Заході почали все частіше почали користуватися косметикою для обличчя. Серед популярних тенденцій – неприродно великі червоні губи, бліде обличчя та пишні темні вії.
1930-ті
Фото Transform Hospital Group
Макіяж 1930-х років серйозно змінився під впливом Голівуду. Такі акторки як Марлен Дітріх, Кетрін Хепберн, Бетт Девіс надихнули жінок на дуже сміливий макіяж, родзинкою якого були тоненькі брови.
Крім того, у 1930-х в салонах краси була популярною специфічна процедура догляду за обличчям. Щоб шкіра була підтягнутою та свіжою, жінки використовували пульсуючий електричний струм. Страшно це уявити.
1940-ві
Фото Transform Hospital Group
Під час Другої світової війни у Великій Британії стався серйозний дефіцит косметики. Тому жінки часто користувалися різними народними методами мейкапу. Популярною залишалася червона помада. В ці часи Max Factor, Elizabeth Arden и Maybelline створювали свої нові лінійки.
1950-ті
Фото Transform Hospital Group
Персиково-кремовий колір обличчя, оранжево-червоні губи, пишні вії та яскраво підкреслені брови – це типові тенденції для макіяжу 1950-их років.
1960-ті
Фото Transform Hospital Group
Жінки починають частіше користуватися зволожувальними кремами, тоніками та іншими засобами для догляду за шкірою. А завдяки Твіггі входять в моду накладні вії.
1970-ті
Фото Transform Hospital Group
Все популярнішим стає бронзатор. Також в моду входить прозорий блиск для губ та кольорові тіні для повік.
1980-ті
Фото Transform Hospital Group
Приходить час справді яскравого макіяжу завдяки таким дівам як Блонді та Мадонна! Тут все перебільшено та дуже яскраво: різнокольорова туш, неочікувані відтінки помади, природні брови тощо.
1990-ті
Фото Transform Hospital Group
Ми бачимо світлий макіяж, темні й досить тонкі брови та різноманітні помади із коричневими, пурпурними та бордовими відтінками.
2000-ні
Фото Transform Hospital Group
Серед важливих елементів макіяжу того часу: голубі та сині тіні, вищипані брови, матова помада.
2010-ті
Фото Transform Hospital Group
Макіяж 2010-х років – це великі губи, густі вії, багато тонального крему та експерименти із тінями.
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2020-ті
Фото Transform Hospital Group
Що зараз у тренді: природний вигляд та ретельний догляд за шкірою обличчя, щоб вона виглядала свіжо та красиво.
2030-ті
Фото Transform Hospital Group
Експерти прогнозують, що в цю епоху догляд за шкірою та антивікові процедури досі залишатимуться важливими. Однак макіяж стане більш грайливим – зверніть увагу на очі.
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