Стандарти краси досить швидко змінюються. Те, що було популярним ще 20 років тому, вже абсолютно неактуальне. Інколи на зміну тенденцій потрібно зовсім небагато – якесь десятиліття. Особливо це стосується макіяжу.

Британська компанія, яка займається косметичною хірургією Transform Hospital Group, організувала цікаве дослідження. Вони наочно показали, як перетворився макіяж за останні 100 років.

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На думку експертів, тенденції в мейкапі зазвичай змінюються упродовж десятиліття. Однак вони виявили ще один довший цикл.

Здається, що приблизно кожні 30-40 років існує своєрідний цикл із тенденціями в макіяжі. Спершу це доволі грайливий образ, потім дуже жіночий образ. Згодом – щось більш драматичне та перебільшене. А потім все переходить у більш стриманий та природній вигляд. Це не ідеальний цикл, але виглядає, що така тенденція є. А з розвитком технологій цикл поступово зменшується", – розповідають експерти.

1920-ті

Фото Transform Hospital Group

У 1920-х роках жінки на Заході почали все частіше почали користуватися косметикою для обличчя. Серед популярних тенденцій – неприродно великі червоні губи, бліде обличчя та пишні темні вії.

1930-ті

Фото Transform Hospital Group

Макіяж 1930-х років серйозно змінився під впливом Голівуду. Такі акторки як Марлен Дітріх, Кетрін Хепберн, Бетт Девіс надихнули жінок на дуже сміливий макіяж, родзинкою якого були тоненькі брови.

Крім того, у 1930-х в салонах краси була популярною специфічна процедура догляду за обличчям. Щоб шкіра була підтягнутою та свіжою, жінки використовували пульсуючий електричний струм. Страшно це уявити.

1940-ві

Фото Transform Hospital Group

Під час Другої світової війни у Великій Британії стався серйозний дефіцит косметики. Тому жінки часто користувалися різними народними методами мейкапу. Популярною залишалася червона помада. В ці часи Max Factor, Elizabeth Arden и Maybelline створювали свої нові лінійки.

1950-ті

Фото Transform Hospital Group

Персиково-кремовий колір обличчя, оранжево-червоні губи, пишні вії та яскраво підкреслені брови – це типові тенденції для макіяжу 1950-их років.

1960-ті

Фото Transform Hospital Group

Жінки починають частіше користуватися зволожувальними кремами, тоніками та іншими засобами для догляду за шкірою. А завдяки Твіггі входять в моду накладні вії.

1970-ті

Фото Transform Hospital Group

Все популярнішим стає бронзатор. Також в моду входить прозорий блиск для губ та кольорові тіні для повік.

1980-ті

Фото Transform Hospital Group

Приходить час справді яскравого макіяжу завдяки таким дівам як Блонді та Мадонна! Тут все перебільшено та дуже яскраво: різнокольорова туш, неочікувані відтінки помади, природні брови тощо.

1990-ті

Фото Transform Hospital Group

Ми бачимо світлий макіяж, темні й досить тонкі брови та різноманітні помади із коричневими, пурпурними та бордовими відтінками.

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2000-ні

Фото Transform Hospital Group

Серед важливих елементів макіяжу того часу: голубі та сині тіні, вищипані брови, матова помада.

2010-ті

Фото Transform Hospital Group

Макіяж 2010-х років – це великі губи, густі вії, багато тонального крему та експерименти із тінями.

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2020-ті

Фото Transform Hospital Group

Що зараз у тренді: природний вигляд та ретельний догляд за шкірою обличчя, щоб вона виглядала свіжо та красиво.

2030-ті

Фото Transform Hospital Group

Експерти прогнозують, що в цю епоху догляд за шкірою та антивікові процедури досі залишатимуться важливими. Однак макіяж стане більш грайливим – зверніть увагу на очі.