Стандарты красоты достаточно быстро меняются. То, что было популярным еще 20 лет назад, уже абсолютно неактуально. Иногда на смену тенденций нужно совсем немного – какое-то десятилетие. Особенно это касается макияжа.

Британская компания, которая занимается косметической хирургией Transform Hospital Group, организовала интересное исследование. Они наглядно показали, как превратился макияж за последние 100 лет.

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По мнению экспертов, тенденции в макияже обычно меняются на протяжении десятилетия. Однако они обнаружили еще один длинный цикл.

Кажется, что примерно каждые 30-40 лет существует своеобразный цикл с тенденциями в макияже. Сначала это довольно игривый образ, потом очень женский образ. Впоследствии – нечто более драматическое и преувеличенное. А потом все переходит в более сдержанный и естественный вид. Это не идеальный цикл, но похоже, что такая тенденция есть. А с развитием технологий цикл постепенно уменьшается, – рассказывают эксперты.

1920-ые

Фото Transform Hospital Group

В 1920-х годах женщины на Западе стали все чаще стали пользоваться косметикой для лица. Среди популярных тенденций – неестественно большие красные губы, бледное лицо и пышные темные ресницы.

1930-ые

Фото Transform Hospital Group

Макияж 1930-х годов серьезно изменился под влиянием Голливуда. Такие актрисы как Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн, Бетт Дэвис вдохновили женщин на очень смелый макияж, изюминкой которого были тоненькие брови.

Кроме того, в 1930-х в салонах красоты была популярной специфическая процедура ухода за лицом. Чтобы кожа была подтянутой и свежей, женщины использовали пульсирующий электрический ток. Страшно это представить.

1940-ые

Фото Transform Hospital Group

Во время Второй мировой войны в Великобритании произошел серьезный дефицит косметики. Поэтому женщины часто пользовались различными народными методами мейкапа. Популярной оставалась красная помада. В эти времена Max Factor, Elizabeth Arden и Maybelline создавали свои новые линейки.

1950-ые

Фото Transform Hospital Group

Персиково-кремовый цвет лица, оранжево-красные губы, пышные ресницы и ярко подчеркнуты брови – это типичные тенденции для макияжа 1950-х годов.

1960-ые

Фото Transform Hospital Group

Женщины начинают все чаще пользоваться увлажняющими кремами, тониками и другими средствами по уходу за кожей. А благодаря Твигги входят в моду накладные ресницы.

1970-ые

Фото Transform Hospital Group

Все более популярным становится бронзатор. Также в моду входит прозрачный блеск для губ и цветные тени для век.

1980-ые

Фото Transform Hospital Group

Приходит время действительно яркого макияжа благодаря таким девам как Блонди и Мадонна! Здесь все преувеличено и очень ярко: разноцветная тушь, неожиданные оттенки помады, природные брови и тому подобное.

1990-ые

Фото Transform Hospital Group

Мы видим светлый макияж, темные и довольно тонкие брови, различные помады с коричневыми, пурпурными и бордовыми оттенками.

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2000-ые

Фото Transform Hospital Group

Среди важных элементов макияжа того времени: голубые и синие тени, выщипанные брови, матовая помада.

2010-ые

Фото Transform Hospital Group

Макияж 2010-х годов – это большие губы, густые ресницы, много тонального крема и эксперименты с тенями.

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2020-ые

Фото Transform Hospital Group

Что сейчас в тренде: естественный вид и тщательный уход за кожей лица, чтобы она выглядела свежо и красиво.

2030-ые

Фото Transform Hospital Group

Эксперты прогнозируют, что в эту эпоху уход за кожей и антивозрастные процедуры до сих пор будут оставаться важными. Однако макияж станет более игривым – обратите внимание на глаза.