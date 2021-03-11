Британская танцовщица Изабелла Блисс пострадала из-за фантастического сходства с Мэрилин Монро. Женщина не могла пользоваться Инстаграмом, ведь люди ее постоянно путали с актрисой.

В это трудно поверить, но 34-летняя танцовщица невероятно похожа на Мэрилин Монро. Поэтому модераторы Инстаграма поставили ей одно условие, после которой она могла бы пользоваться соцсетью.

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Мне сказали буквально написать, что я не та знаменитость, за которую себя выдаю. Что я – не Мэрилин Монро, – рассказывает Изабелла.

Свое сходство с светской львицей Изабелла начала замечать еще в подростковом возрасте. Многие люди просто не верили, что перед ними двойник Мэрилин.

Как выглядела Мэрилин Монро

Фото Getty Images

Как выглядит Изабелла Блисс

Со временем она использовала свою изюминку для продвижения небольшого бизнеса в соцсетях. Но все пошло не так. Аккаунт заблокировали, и женщина была вынуждена доказать, что она не Мэрилин Монро. По ее словам, это было очень возмутительно.

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Я очень обиделась из-за поведения Инстаграму и Фейсбуке. Они думают, что люди считают меня женщиной, которой не стало в 1962 году. Если разобраться, настоящий Монро должно быть сейчас 94 года. Я на 60 лет моложе. О чем вообще тут говорить, – раздраженно объясняла Изабелла.

После того, как эту историю "подняли" СМИ, представители Инстаграма извинились за ошибку. Ей вернули страницу и разрешили пользоваться соцсетью.