Идея на миллион: парень издевался над фотографиями звезд и стал знаменитым
Итальянский комик стал настоящей знаменитостью в Инстаграме после того, как начал очень бюджетно пародировать фотографии известных людей. Для этого он использует утюг, пылесос и даже бутерброды.
Источник:Instagram Emi's Life
Люди прекрасно реагируют на такое оригинальное творчество от Эмануэля Феррари. За его страницей в Инстаграме уже следят более миллиона подписчиков.
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Под "прицелом" комика побывали Рианна, Джастин Бибер, Кейт Миддлтон и множество других знаменитостей со всего мира.
Джастин Бибер
Ким Кардашьян
Рианна
Неймар
Дженнифер Лопес
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Джаред Лето
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