Итальянский комик стал настоящей знаменитостью в Инстаграме после того, как начал очень бюджетно пародировать фотографии известных людей. Для этого он использует утюг, пылесос и даже бутерброды.

Люди прекрасно реагируют на такое оригинальное творчество от Эмануэля Феррари. За его страницей в Инстаграме уже следят более миллиона подписчиков.

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Под "прицелом" комика побывали Рианна, Джастин Бибер, Кейт Миддлтон и множество других знаменитостей со всего мира.

Джастин Бибер

Ким Кардашьян

Рианна

Неймар

Дженнифер Лопес

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Кейт Миддлтон

Малефисента

Джаред Лето

Селена Гомес

Кара Делевинь

Билли Айлиш