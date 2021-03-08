Ідея на мільйон: блогер знущався над фотографіями зірок і став знаменитим
Італійський комік став справжньою знаменитістю в Інстаграмі після того, як почав надзвичайно бюджетно пародіювати фотографії відомих людей. Для цього він використовує праску, пилосос і навіть бутерброди.
Джерело:Instagram Emi's Life
Люди прекрасно реагують на таку оригінальну творчість від Емануеля Феррарі. За його сторінкою в Інстаграмі вже стежить понад мільйон підписників.
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Під "прицілом" коміка побували Ріанна, Джастін Бібер, Кейт Міддлтон та безліч інших знаменитостей з усього світу.
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Кім Кардаш'ян
Ріанна
Неймар
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