Американка придумала самый бюджетный способ выглядеть модно и современно. Она создает оригинальную одежду из обычного мусора: оберток из-под фастфуда, вермишели и даже чипсов.

Примеры своих работ Путри публикует в Инстаграме под ником putrisamboda. На первый взгляд трудно понять, что перед вами одежда, которую переделали из бытовых отходов. Все выглядит очень стильно.

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Одна из последних работ девушки – водонепроницаемая курточка из вермишели быстрого приготовления. Внутри она утеплена дополнительной тканью.

Еще один интересный пример – курточка из больших пакетов, которые можно купить в супермаркете. Удивительно, но несколько десятков человек написали в комментариях, что готовы ее приобрести.

Среди других работ талантливой девушки – шляпы, тапочки, сумочки, юбки и даже шорты из упаковок известных брендов.

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Девушка занимается апсайклингом. Это – творческое преобразование отходов в бытовые изделия, аксессуары, одежда и тому подобное. Основное преимущество – не нужно тратить деньги на переработку мусора.

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По словам Путри, она не училась на дизайнера одежды, а просто самостоятельно экспериментировала. Все вещи девушка шьет самостоятельно.

В последнее время Путри начала задумываться над выпуском собственной коллекции. Ведь ее подписчики готовы пополнить свой гардероб такими оригинальными вещами.