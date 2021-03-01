Девушка одевается в обертки из-под фастфуда: стильные фото
Американка придумала самый бюджетный способ выглядеть модно и современно. Она создает оригинальную одежду из обычного мусора: оберток из-под фастфуда, вермишели и даже чипсов.
Источник:Instagram
Примеры своих работ Путри публикует в Инстаграме под ником putrisamboda. На первый взгляд трудно понять, что перед вами одежда, которую переделали из бытовых отходов. Все выглядит очень стильно.
Интересно Волосатые скульптуры: девушка делает необычные фигуры из собственных волос – фото
Одна из последних работ девушки – водонепроницаемая курточка из вермишели быстрого приготовления. Внутри она утеплена дополнительной тканью.
Еще один интересный пример – курточка из больших пакетов, которые можно купить в супермаркете. Удивительно, но несколько десятков человек написали в комментариях, что готовы ее приобрести.
Среди других работ талантливой девушки – шляпы, тапочки, сумочки, юбки и даже шорты из упаковок известных брендов.
Интересно 20 забавных свадебных фотографий, которые вы захотите повторить
Девушка занимается апсайклингом. Это – творческое преобразование отходов в бытовые изделия, аксессуары, одежда и тому подобное. Основное преимущество – не нужно тратить деньги на переработку мусора.
По словам Путри, она не училась на дизайнера одежды, а просто самостоятельно экспериментировала. Все вещи девушка шьет самостоятельно.
В последнее время Путри начала задумываться над выпуском собственной коллекции. Ведь ее подписчики готовы пополнить свой гардероб такими оригинальными вещами.
Поделиться новостью