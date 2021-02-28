20 забавных свадебных фотографий, которые вы захотите повторить
С такими оригинальными свадебными фотосессиями вы точно запомните этот праздник на всю жизнь.
Источник:Bridal Guide
Мы собрали 20 забавных и очень оригинальных идей для фотосессии на свадьбе, девичнике и мальчишнике. Они однозначно поднимут вам настроение и вдохновят на самые неожиданные фотографии. Поехали!
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