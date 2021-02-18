Перед тем, как сказать "да", хорошо подумайте, действительно ли вы хотите связать свою жизнь с этим человеком.

Источник: Real Simple

Эйфория от брака может очень быстро закончиться: сыграли свадьбу, натанцевались, выпили последний бокал шампанского и поехали дальше. Здесь могут начаться проблемы – ведь не все пары готовы к общей жизни друг с другом.

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Это может создать определенные проблемы – считает кандидат наук и семейный психолог Расин Генри. Она поделилась 5 советами, которые помогут подготовить отношения к браку и понять, действительно ли ві готовы перейти на новый этап жизни с любимым человеком.

"Я хочу 3 детей, а он – только одного. И что делать?"

А действительно – что делать? Правильно – обсудить все важные вопросы перед браком. Вы точно не сможете все запланировать. Но по крайней мере поймете, чего ожидать друг от друга.

Пара должна открыто и честно говорить о том, что для них значит брак и каким они его себе представляют, – советует Расин Генри.

Говорите друг с другом о вашем предстоящем браке / Фото Unsplash

Абсолютно нормально, если у вас разные взгляды на совместную жизнь. Самое важное в этом случае – говорить и искать разумные компромиссы. К примеру, ответьте друг другу на эти вопросы (но помните – их обычно значительно больше):

Хочешь ли ты детей? Если да – то сколько и когда?

Где мы хотим жить через 5 лет?

Как мы хотим проводить наше свободное время?

Что тебе нужно, чтобы быть счастливым в браке?

Поживите вместе определенное время

Это – своеобразная "демо-версия" брака. Вы увидите, как будет выглядеть совместная жизнь с любимым человеком – со всеми приятными неожиданностями и вероятными трудностями.

Вы получите представление, каким может быть брак. Также вы начнете решать вопросы, часто возникающие при совместной жизни – финансы, проведение общего времени и даже уборка, – говорит психолог.

Если есть возможность – поживите вместе определенное время перед браком / Фото Unsplash

Как это организовать? Если у вас достаточно денег, то можно арендовать квартиру в вашем городе на 2-3 месяца.

Айда в путешествие!

Совместное путешествие, кроме незабываемых эмоций, дает новые вызовы и неожиданные ситуации. В этот момент вы увидите, как любимый человек ведет себя в стрессовых моментах.

Совместная поездка в отпуск – хороший способ выяснить, насколько вам хорошо друг с другом ... Люди проявляют свое истинное "я", когда возникают различные стрессовые ситуации в нестандартных условиях, – считает Расин Генри.

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Определите все "красные линии"

Когда люди говорят о "красных линиях" в браке, обычно вспоминают об измене. Но это само собой разумеется – зачем вообще жениться, когда вы допускаете возможность "сходить налево"?

Попробуйте оценить этот вопрос под другим углом. Подумайте, чего еще вы никогда не хотите допускать в вашем браке.

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Начните с банального – возможно, вы не воспринимаете, когда в доме повсюду разбросана одежда или горы немытой посуды. Далее – более серьезные вещи: ложь, отсутствие поддержки, крик друг на друга и тому подобное.

Будьте откровенны друг с другом / Фото Unsplash

Это очень важно обсудить. Ведь именно такие вещи будут "отравлять" жизни супругов.

Если есть проблемы перед браком – сходите к психологу

Этого не нужно бояться. Иногда, чтобы решить общие проблемы, нужна помощь профессионала со стороны.

Если есть такие проблемы – я рекомендую обратиться к профессионалам. Вы не сможете решить все разногласия в отношениях до брака. Но по крайней мере будете знать, с чем имеете дело, – утверждает психолог.