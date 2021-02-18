Как добавить романтики в отношения без цветов и шоколадок: 7 способов от психолога
Со временем страстные отношения могут превратиться в сплошной быт и рутину. Это значит, что пора добавить в них романтическую искру. Однако романтика не ограничивается серенадами под окнами любимой, букетами и розовыми сердечками. Узнайте, в чем секрет.
Источник:oprahmag
Эти способы подойдут не только женатым парам, но и влюбленным, которые только встречаются. Следуйте этим советам от американских экспертов Артура Арона и Питера Пирсона, и в вашей паре всегда будет царить романтическое настроение.
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Психолог Артур Арон всю жизнь изучал явление любви и близости и считает, что не имеет значения, сколько лет вы вместе – 3 или 15. На любом этапе можно снова сделать свои отношения яркими и дарить друг другу яркие эмоции: "Страсть и романтика может господствовать даже в длительных отношениях. "
Начните с себя
Прежде всего Артур Арон советует обратить внимание на себя, а не на своего партнера. Неожиданно? Однако никакие романтические мелочи не улучшат ваших отношений, если вам мешают слышать любимого собственные проблемы: низкая самооценка, тревога или депрессия.
Счастливый человек сделает счастливым и своего партнера,
– отмечает эксперт
Эксперт в отношениях, профессор Питер Пирсон, учит брачных консультантов, как сделать жизнь пар лучше. Он советует прежде всего задуматься: почему эти отношения важны для вас? Попробуйте, вы получите неожиданные ответы.
Раз в неделю – веселье
При планировании своей недели внесите в список различные совместные занятия. Пусть ваш медовый месяц в начале отношений уже закончился, однако вы вполне можете разжечь огонь эмоций снова, просто попробовав что-то вроде похода в новый ресторан, интересного мастер-класса или даже прыжка с парашютом! Это приятное волнение будет ассоциироваться у вас друг с другом.
Найдите совместное занятие / Фото Unsplash
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Находите поводы для празднования
Хорошо, если вы умеете поддерживать друг друга в трудных ситуациях. Однако не менее важно и радоваться успехам вместе. Большое событие вроде повышения или просто удачный день – разве это не стоит маленького праздника? Подарите партнеру милую открытку, приготовьте праздничный ужин или просто скажите искренние слова. Пусть любимый знает, что вы его цените.
Найдите время для маленького праздника / Фото Pexels
Спросите, каким бы он хотел быть супергероем
Кажется, это странный вопрос для уже много лет женатой пары? Однако вспомните, как давно вы говорили на темы, не связанные с работой, бытом или детьми. Профессор Парсон считает, что время от времени нужно ставить своему партнеру неожиданные вопросы. Например, спросите, о чем ваш партнер думает во время ежедневных поездок на дорогу или что ему в вас больше всего нравится. Ищите творческие способы открыться друг другу по-новому в разговорах.
Время для клятвы
Если вы писали клятвы для свадьбы, то пересмотрите их: за что вы полюбили этого человека, что вас сблизило, что вы тогда ощущали? Это прекрасно освежит чувства. А если еще не писали такого, то Питер Пирсон советует попробовать составить клятвы просто так, даже без повода.
Вспомните ваши свадебные клятвы / Фото Unsplash
"Я люблю в тебе ..."
Напоминайте себе и любимому, за какие качества вы его любите. Это не требует он вас больших усилий, однако будет очень приятно вашему партнеру. Будьте конкретны: вам нравится его энергичность, то как он умеет сочувствовать или творческий подход ко всему? Не стесняйтесь говорить об этом.
Общайтесь с другими парами
Многие во взрослом возрасте стесняется заводить новых друзей. Однако тесное общение с другими парами может и вас сблизить, натолкнуть на новые идеи и заставит пересмотреть ваши отношения, посмотреть на них со стороны.
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