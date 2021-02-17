Устраивать свидания всегда стоит с учетом ваших интересов. Узнайте, как организовать интересное свидание для человека, не представляющего своей жизни без музыки. Вы еще долго будете вспоминать такой необычный музыкальный опыт.

Ваш любимый не расстается с наушниками? Или парень, с которым у вас первое свидание, круто разбирается в музыке? Здесь нужен особый подход. Мы собрали для вас несколько креативных идей свиданий, которые порадуют настоящих любителей музыки и принесут море положительных эмоций. Проведите это время с удовольствием.

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Живая музыка

Отличный вариант расслабиться – поужинать в заведении, где есть живая музыка. Заранее подберите место, в котором обычно выступают местные певцы или группы. Насладитесь бокалом вина и вкусной едой в сопровождении мелодий, которые создают музыканты рядом с вами. Представьте, что они поют только для вас!

Выберите заведение, где есть живая музыка / Фото Unsplash

Научиться новому

Прекрасно было бы сыграть любимому любимую мелодию. А что делать, если вы не владеете музыкальными инструментами? Посетите вместе урок игры на гитаре, фортепиано или любого другого инструмента. Всегда так увлекательно изучать что-то новое вместе, помогать друг другу и делиться своими успехами.

Записать собственный трек

Современные студии звукозаписи можно арендовать на один день и вместе с профессионалами записать собственный трек или спеть любую другую песню. Не волнуйтесь, если у вас неидеальный вокал или вы не попали в ноты: любую песню можно вам качественно обработают. Вы весело проведете время, и это гарантированно будет захватывающий опыт для вас обоих.

Посетите студию звукозаписи вместе / Фото bodo

Свидание под звездами

Подберите романтический плейлист, возьмите колонку, термос с чаем и теплые пледы – и скорей на крышу, в парк или за город. Наблюдайте за звездным небом в теплых объятиях друг друга под вашу любимую музыку. Теперь она точно будет ассоциироваться у вас с этим волшебным вечером.

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Виниловый проигрыватель всегда в тренде

Сделайте вашей второй половинке неожиданный сюрприз: подарите современный виниловый проигрыватель с несколькими пластинками. Несмотря на современные технологии, виниловая музыка до сих пор захватывает меломанов, даря истинное эстетическое наслаждение. Даже обычный вечер дома превратится в волшебное свидание с таким проигрывателем.

Современные проигрыватели винила бывают в разных вариациях / Фото crosleyofficial

Пополните коллекцию винила

Поход в магазин пластинок может стать отдельным свиданием. Возможно, раньше вы не обращали внимания, однако в вашем городе точно есть специализированный магазинчик с пластинками или небольшие уличные рынки. Там можно найти не только винтажные записи, но и пластинки с треками современных исполнителей. Проведите эти несколько часов, выискивая редкие экземпляры для вашей коллекции.

Проведите свидание в магазине с пластинками / Фото Unsplash

Тематическая ужин

Интересное свидание можно устроить и дома. К примеру, приготовить вместе блюда определенного народа: с мексиканской, азиатской, итальянской кухни или любой другой. Подберите для ваших кулинарных шедевров соответствующую музыку, которая ассоциируется с этой страной – и окунитесь в другую культуру. Процесс приготовления и сам ужин принесут вам массу новых впечатлений и оставят приятные воспоминания.

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Посмотреть киномюзикл

Не забывайте и об обычных вещах, которые могут вас сблизить и подарить новые эмоции. Устройте домашний киновечер с мюзиклами. Классическая "Вестсайдская история", драматический "Бурлеск" или романтический "Ла-Ла-Ленд"? В любом случае это будет вечер, полный прекрасной музыки и танцев.

Наслаждайтесь мюзиклами на свидании / Кадр из фильма "Ла-Ла-Ленд"

Сходите в караоке

Забронируйте столик в караоке и оторвитесь по полной! В этом месте совсем не важно – умеете вы петь или нет, насколько эта песня подходит вашему голосу и попали ли вы в ноты. Главное – веселое настроение, несколько бокалов вина и любимые песни, которые вы всегда мечтали сами спеть.