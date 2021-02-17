Влаштовувати побачення завжди варто з урахуванням ваших інтересів. Дізнайтесь, як організувати цікаве побачення для людини, що не уявляє свого життя без музики. Ви ще довго згадуватимете такий незвичайний музичний досвід.

Ваш коханий не розлучається з навушниками? Чи хлопець, з яким у вас перше побачення, круто розбирається у музиці? Тут потрібен особливий підхід. Ми зібрали для вас кілька креативних ідей побачень, які порадують справжніх любителів музики і принесуть море позитивних емоцій. Проведіть цей час із задоволенням.

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Жива музика

Чудовий варіант розслабитись – повечеряти у закладі, де є жива музика. Заздалегідь підберіть місце, у якому зазвичай виступають місцеві співаки чи гурти. Насолодіться келихом вина і смачною стравою у супроводі мелодій, які створюють музиканти поряд з вами. Уявіть, що вони співають тільки для вас!

Оберіть заклад, де є жива музика / Фото Unsplash

Навчитись нового

Чудово було б зіграти коханому улюблену мелодію. А що робити, якщо ви не володієте музичним інструментом? Відвідайте разом урок з гри на гітарі, фортепіано чи будь-якого іншого інструменту. Завжди так захопливо вивчати щось нове разом, допомагати одне одному та ділитись своїми успіхами.

Записати власний трек

Сучасні студії звукозапису можна винайняти на один день і разом з професіоналами записати власний трек або ж заспівати будь-яку іншу пісню. Не хвилюйтесь, якщо у вас неідеальний вокал чи ви не попали в ноти: будь-яку пісню можна вам якісно оброблять. Ви весело проведете час і це гарантовано буде захопливий досвід для вас обох.

Відвідайте студію звукозапису разом / Фото bodo

Побачення під зірками

Доберіть романтичний плейлист, візьміть колонку, термос з чаєм та теплі пледи – і мерщій на дах, у парк чи за місто. Спостерігайте за зоряним небом в теплих обіймах один одного під вашу улюблену музику. Відтепер вона точно буде асоціюватись у вас з цим чарівним вечором.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Вініловий програвач завжди у тренді

Зробіть вашій другій половинці неочікуваний сюрприз: подаруйте сучасний вініловий програвач з кількома пластинками. Попри сучасні технології, вінілова музика досі захоплює меломанів, даруючи справжню естетичну насолоду. Навіть звичайний вечір вдома перетвориться на чарівне побачення з таким програвачем.

Сучасні програвачі вінілу бувають у різних варіаціях / Фото crosleyofficial

Поповніть колекцію вінілу

Похід до магазину пластинок може стати окремим побаченням. Можливо, раніше ви не звертали уваги, проте у вашому місті точно є спеціалізований магазинчик з пластинками чи невеликі вуличні ринки. Там можна знайти не тільки вінтажні записи, а й пластинки з треками сучасних виконавців. Проведіть ці кілька годин, вишуковуючи рідкісні екземпляри для вашої колекції.

Проведіть побачення у магазині з пластинками / Фото Unsplash

Тематична вечеря

Цікаве побачення можна влаштувати й вдома. До прикладу, приготувати разом страви певного народу: з мексиканської, азійської, італійської кухні чи будь-якої іншої. Доберіть для ваших кулінарних шедеврів відповідну музику, яка асоціюється з цією країною – і пориньте в іншу культуру. Процес приготування і сама вечеря принесуть вам купу нових вражень та залишать приємні спогади.

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Подивитись кіномюзикл

Не забуваймо й про звичайні речі, які можуть вас зблизити і подарувати нові емоції. Влаштуйте домашній кіновечір з мюзиклами. Класична "Вестсайдська історія", драматичний "Бурлеск" чи романтичний "Ла-Ла-Ленд"? В будь-якому разі – це буде вечір, сповнений прекрасної музики та танців.

Насолоджуйтесь мюзиклами на побаченні / Кадр з фільму "Ла-Ла-Ленд"

Сходіть в караоке

Забронюйте столик у караоке та наспівайтесь на повну! У цьому місці зовсім не важливо – вмієте ви співати чи ні, наскільки ця пісня підходить вашому голосу та чи попали ви у ноти. Головне – веселий настрій, кілька келихів вина та улюблені пісні, які ви завжди мріяли самі заспівати.