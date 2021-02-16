Правильно ссорьтесь: 5 советов, которые помогут укрепить ваши отношения
Прекрасные и прочные отношения редко даются просто так. Обычно – это результат ежедневной работы влюбленных над собой. Только так можно построить действительно счастливую совместную жизнь.
Источник: 24 канал
Не погружайтесь в рутину, научитесь корректно ссориться, не отворачивайтесь от общих проблем – и вы увидите, насколько крепче станут отношения. Вот 5 советов, которые помогут это сделать.
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Отправьте вашу рутину в "нокаут"
Конечно, никого бить здесь не стоит. Но если в ваших отношениях возникла рутина – ее нужно беспощадно выбрасывать из своей жизни. Несколько лет вместе – не причина отказываться от приятных ритуалов, которые насыщают будни каждой пары.
Комплименты, неожиданные подарочки, поцелуи, объятия, легкие "глупости" – это все то, что делает ваши отношения более интересными. Ходите на свидания, организовуйте романтические вечера и находите время на секс. Вы увидите, как такие небольшие мелочи кардинально укрепят ваши отношения.
Не забывайте удивлять друг друга / Фото Unsplash
Если ссоритесь – делайте это правильно
Все пары ссорятся – и это нормально. Но вместо бросания друг в друга пультами или другими вещами, которые будут под рукой, можно это делать более цивилизованно. Вам еще жить вместе много-много лет.
Вот важные советы, которые сделают ваши конфликты несколько легче:
- Не вспоминайте во время ссоры предыдущие проколы партнера. Подумайте – что это вообще вам даст?
- Если начинаете чрезмерно нервничать – возьмите паузу, чтобы остыть. Прогуляйтесь, сходите в душ или просто отвлекитесь. Есть риск наговорить много лишнего.
- Попробуйте выслушать друг друга без криков. Это поможет решить проблему и не испортить себе настроение.
Давайте ссориться правильно / Фото Unsplash
Мы все неидеальны – научитесь прощать друг друга
Да, бывает кто-то из партнеров серьезно "натупил". Но это не причина вызвериться на любимого человека и навязывать ему чувство вины.
Иногда партнер может сделать нам больно. Однако часто это происходит совершенно бессознательно. Поэтому лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации – не атаковать в ответ, а просто простить и обсудить проблему.
Помните, даже любимые могут ошибаться.
Любите друг друга – но не ограничивайте
Бывает, что интересы влюбленных не всегда совпадают. Это не будет проблемой, пока кто-то из партнеров не начнет рассказывать, чем стоит заниматься, а чем – нет. Для чего это делать? Кто захочет жить с абсолютной копией самого себя?
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Всегда можно найти новые хобби, которые будут интересны вам обоим. Возможно, это путешествия, танцы или даже настольные игры. Открывайте этот мир вместе – тогда обязательно отыщете занятие, которое будет интересно вам обоим.
Найдите свое общее хобби / Фото Unsplash
Поддерживайте друг друга
Настоящая любовь – это не только улыбки, бабочки в животе и теплые объятия.
Здесь все гораздо глубже. Вы должны всегда поддерживать и уважать друг друга при любых обстоятельствах; быть готовым выслушать все страхи и переживания партнера и помогать в различных жизненных трудностях.
Именно это – путь к крепким и счастливых отношений. Нелегко, но результат того стоит.
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