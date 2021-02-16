Прекрасные и прочные отношения редко даются просто так. Обычно – это результат ежедневной работы влюбленных над собой. Только так можно построить действительно счастливую совместную жизнь.

Источник: 24 канал

Не погружайтесь в рутину, научитесь корректно ссориться, не отворачивайтесь от общих проблем – и вы увидите, насколько крепче станут отношения. Вот 5 советов, которые помогут это сделать.

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Отправьте вашу рутину в "нокаут"

Конечно, никого бить здесь не стоит. Но если в ваших отношениях возникла рутина – ее нужно беспощадно выбрасывать из своей жизни. Несколько лет вместе – не причина отказываться от приятных ритуалов, которые насыщают будни каждой пары.

Комплименты, неожиданные подарочки, поцелуи, объятия, легкие "глупости" – это все то, что делает ваши отношения более интересными. Ходите на свидания, организовуйте романтические вечера и находите время на секс. Вы увидите, как такие небольшие мелочи кардинально укрепят ваши отношения.

Не забывайте удивлять друг друга / Фото Unsplash

Если ссоритесь – делайте это правильно

Все пары ссорятся – и это нормально. Но вместо бросания друг в друга пультами или другими вещами, которые будут под рукой, можно это делать более цивилизованно. Вам еще жить вместе много-много лет.

Вот важные советы, которые сделают ваши конфликты несколько легче:

Не вспоминайте во время ссоры предыдущие проколы партнера. Подумайте – что это вообще вам даст?

Подумайте – что это вообще вам даст? Если начинаете чрезмерно нервничать – возьмите паузу, чтобы остыть. Прогуляйтесь, сходите в душ или просто отвлекитесь. Есть риск наговорить много лишнего.

– возьмите паузу, чтобы остыть. Прогуляйтесь, сходите в душ или просто отвлекитесь. Есть риск наговорить много лишнего. Попробуйте выслушать друг друга без криков. Это поможет решить проблему и не испортить себе настроение.

Давайте ссориться правильно / Фото Unsplash

Мы все неидеальны – научитесь прощать друг друга

Да, бывает кто-то из партнеров серьезно "натупил". Но это не причина вызвериться на любимого человека и навязывать ему чувство вины.

Иногда партнер может сделать нам больно. Однако часто это происходит совершенно бессознательно. Поэтому лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации – не атаковать в ответ, а просто простить и обсудить проблему.

Помните, даже любимые могут ошибаться.

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Любите друг друга – но не ограничивайте

Бывает, что интересы влюбленных не всегда совпадают. Это не будет проблемой, пока кто-то из партнеров не начнет рассказывать, чем стоит заниматься, а чем – нет. Для чего это делать? Кто захочет жить с абсолютной копией самого себя?

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Всегда можно найти новые хобби, которые будут интересны вам обоим. Возможно, это путешествия, танцы или даже настольные игры. Открывайте этот мир вместе – тогда обязательно отыщете занятие, которое будет интересно вам обоим.

Найдите свое общее хобби / Фото Unsplash

Поддерживайте друг друга

Настоящая любовь – это не только улыбки, бабочки в животе и теплые объятия.

Здесь все гораздо глубже. Вы должны всегда поддерживать и уважать друг друга при любых обстоятельствах; быть готовым выслушать все страхи и переживания партнера и помогать в различных жизненных трудностях.

Именно это – путь к крепким и счастливых отношений. Нелегко, но результат того стоит.