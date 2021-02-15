Зимой мы получаем очень мало солнечного света. Это не только плохо влияет на настроение, но и заставляет нас постоянно чувствовать сонливисть. Попробуйте проверенные способы, чтобы чувствовать утром бодрой и энергичной.

На улице пасмурная погода, вылезать из-под теплого одеяла – холодно, а еще идти на работу через сугробы – так, утро зимой не всегда приятное. Эти несколько действенных способов станут вашим рецептом идеального зимнего утра.

Читайте также: Почему мы переедаем: диетолог назвала основные причины и объяснила, как от этого избавиться

Правильный будильник

Исследования показывают, что люди лучше просыпаются от приятного женского голоса, чем от громких звуков сирены. Поэтому не стоит ставить на будильник самую громкую музыку, которая у вас есть. Эффективнее будет включать запись со спокойным голосом (при этом не важно, что именно будет этот голос говорить), чем пожарную сирену. А еще лучше – наладить свой сон так, чтобы просыпаться без будильника.

Громкий будильник не слишком эффективный / Фото Pexels

Не спите после будильника

Если вы уже проснулись, то лучше не переставлять будильник и не засыпать снова. Вам будет гораздо труднее проснуться во второй раз. Эти 20 минут, которые вы доспали, не улучшат ваше состояние, а лишь сделают хуже, ведь полноценный сон должен быть непрерывным, без пробуждений.

Лучше просыпайтесь после первого будильника, а не переставляйте его / Фото Pexels

Сделайте зарядку в постели

Это хороший способ наполниться энергией и настроиться на продуктивный день с самого утра. Сделайте 5-минутную растяжку прямо в кровати. Не нужно особых упражнений: потянуть руки и ноги, сделать вращения головой, сделать наклоны и т.д. К примеру, используйте это или похожие видео, чтобы повторять за тренерами.

Медитация

Различные дыхательные практики, о которых мы рассказывали ранее, или просто несколько минут медитации также хорошо помогают собрать мысли в кучу, проснуться и настроиться на хорошее настроение в течение дня.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Примите теплый душ

Что может лучше взбодрить утром, чем приятные потоки теплой воды? Если у вас и раньше была привычка ходить в душ утром – замечательно. Если нет, то скорее исправляйте эту ошибку. 10 минут под теплым (не горячим) душем – и вы готовы покорять этот мир.

Душ придаст заряд энергии / Фото freepik

Закутайтесь в теплый халат

Как неприятно вылезать из-под теплого одеяла в холодное утро! Поэтому позаботьтесь о себе вечером: положите около кровати теплый халат и любимые тапочки. Завернитесь в теплую одежду и утро не будет для вас таким дискомфортным.

Уютный махровый халат сделает ваше утро лучше / Фото freepik

Праздник без повода

Если за окном мрачно, создайте себе солнечное настроение сами. Даже если у вас сегодня нет важных встреч или праздника, сделайте яркий макияж, поиграйте с прической или наденьте любимую одежду, в котором вы чувствуете себя королевой. Вы увидите, как улыбка сама появится на вашем лице!

Сделайте яркий макияж, чтобы поднять себе настроение / Фото Pexels