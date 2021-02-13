Герои нашей подборки доказывают, что настоящая любовь только укрепляется с годами. Она как хорошее вино – становится более утонченной и просто прекрасной.

Источник: Reddit Перед вами – 15 трогательных фотографий пожилых людей, которые не потеряли свои чувства с годами. Они будут любить друг друга до последнего вздоха. Интересно День Валентина: 5 идей для романтического свидания с вином Этот дедушка взял с собой на обед фотографию покойной жены "Мой дедушка умер несколько месяцев назад. Я впервые с тех пор зашел к нему домой. Бабушка повесила в доме их свадебные наряды" "Недавно моя бабушка умерла. Они прожили вместе более 60 лет. Дедушка отправил мне их фото, чтобы показать, как выглядит человек, когда влюблен" Интересно 10 неожиданных фактов о поцелуях, которые вас удивят Они до сих пор любят хорошо развлекаться! 70 лет прекрасной любви. Мужчина пел своей жене колыбельную каждый вечер перед сном. На фотографии справа он делает это в последний раз. Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO Бабушка после операции на руке не могла делать себе прически. Но ее любимый мужчина всегда поможет! "Я увидел эту пару в одном из заведений. Женщина потеряла свою память, поэтому мужчина терпеливо помогал ей заново выучить алфавит" Любовь длиною в 70 лет! Дедушка постоянно сидит возле 90-летней жены, которой сделали операцию на сердце Они оставались рядом до самого конца... Как это мило! Они до сих пор держатся за ручку, когда спят Дедушка сделал сюрприз бабушке на 57-летие свадьбы Давайте чаще обниматься! Любовь не гаснет даже после 54 лет брака!