Доверьтесь ученым: целуйтесь несколько раз в день – и ваша жизнь кардинально изменится.

Источник: Womans Day

Давайте чаще целоваться! Вы не только получите невероятное удовольствие от процесса, но и сможете продлить свою жизнь. Мы собрали 10 научных фактов, которые перевернут ваше представление о поцелуях. Они точно удивят.

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Не все люди целуются

Несколько племен вблизи Сахары, Новой Гвинеи и Амазонии серьезно удивили ученых своим поведением. Тамошние люди вообще не целуются. Это подталкивает ученых к выводу, что "цемчики" не является инстинктом, а просто приобретенной чертой. То есть человек не умеет сразу целоватся с рождения – он добывает это умение с опытом.

Женщины бессознательно нюхают партнеров во время поцелуя

Достаточно интересное исследование представителей Университета Лозанны. Ученые обнаружили, что женщинам бессознательно нравятся запахи партнеров, чьи гены отличаются от их собственных. Это теоретически позволит иметь детей с сильной иммунной системой. Как следствие, поцелуй – один из "животных" способов узнать такую ​​информацию о партнере.

Неожиданные факты о поцелуях / Фото Pixabay

Поцілунки можуть продовжити ваше життя

Несколько поцелуев в день – и вы получите шанс увеличить продолжительность своей жизни. Такие неожиданные выводы получили немецкие ученые и психологи. Они обнаружили интересную закономерность: мужчины, которые каждое утро целовали своих женщин, зарабатывали больше денег, меньше пропускали работу из-за болезней и жили в среднем на 5 лет дольше, чем те, кто этого не делал.

Как это можно объяснить? Ученые считают, что дело в позитивном настроении. Мужчины, которые целуют жен утром, чувствуют себя значительно лучше и увереннее, чем другая категория людей.

Поцелуи прекрасно влияют на вашу кожу

Несподівано, правда? Оказывается, это имеет очень полезный эффект: производится больше коллагена и эластина, которые помогут вашей коже выглядеть молодо и красиво.

Как часто вы целуетесь? / Фото Pixabay

Гипотеза: целоваться начали древние приматы

Интересную гипотезу о возникновении поцелуев придумал зоолог и писатель Десмонд Моррис. По его мнению, мы должны благодарить приматов. Еще давним давно матери-обезьяны жевали пищу для своих детей, а затем передавали ее из ротика в ротик.

В процессе эволюции, по мнению Морриса, это превратилось в способ утешать голодных детей. А потом так стали демонстрировать привязанность и любовь.

Поцелуи укрепляют ваши отношения

Что бы ни было – целуйтесь чаще. Ведь это улучшает ваши отношения с любимым человеком.

Исследование, опубликованное в научном журнале Archives of Sexual Behavior, доказывает, что поцелуи, объятия, прикосновения усиливают привязанность к партнеру и делают ваши отношения счастливыми.

Вам нравится целоваться? / Фото Pixabay

Поцелуи улучшают вашу иммунную систему

Пары, которые целуются не менее 9 раз в день, усиливают свой иммунитет. Как бы это смешно ни звучало – вы делитесь микробами друг с другом, поэтому укрепляете организм.

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Поцелуи сделают вас счастливее

Во время прекрасного поцелуя мозг выделяет несколько гормонов, которые отвечают за радость и счастье, – дофамин, окситоцин и серотонин. Это объясняет, почему мы иногда чувствуем настоящую эйфорию после хорошего "цемчика".

Не забывайте целовать своего любимого человека / Фото Pixabay

Обычно люди наклоняют голову в правый бок, когда целуются

Исследования в журнале Scientific Reports сообщает о неожиданной мелоче. Большинство людей наклоняет голову в правую сторону, когда начинает целовать партнера. Обычно мы это просто не осознаем.

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Мозг заставляет нас закрыть глаза во время поцелуя

Вот и причина, почему мы так часто целуемся с закрытыми глазами. Во всем виноват наш мозг. Он не способен одновременно качественно обрабатывать визуальные и сенсорные стимулы. Когда ваши глаза будут открыты, вы не сможете получить невероятное удовольствие от поцелуя, ведь будете отвлекаться на другие вещи.