Романтический десерт в форме сердца ко Дню Валентина: рецепт от известного дизайнера
Такой торт в форме сердца может стать как сладким дополнением к вашему романтическому ужину, так и полноценным подарком для вашего любимого. Приготовьте его по рецепту, которым поделилась ирландский дизайнер Симон Роша.
Источник:vogue
На День Валентина хочется сделать любимому особый подарок. А что может быть лучше презента, сделанного своими руками? Известный ирландский дизайнер Симон Роша рассказала рецепт торта, который она часто готовит своим родным, чтобы выразить свою любовь к ним. То что надо ко Дню влюбленных!
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Симон Роша известна своими коллекциями одежды в романтическом стиле – много бисера, рюшей, легких слоев нежной ткани и кружева. Неудивительно, что и обычный торт она превращает в искусство, используя свою любимую форму для выпекания в виде сердца.
Ингредиенты
Как приготовить
- Смажьте маслом и выстелите пергаментом две формы для выпекания
- Взбейте масло с сахаром, пока масса не станет белой и пышной
- По одному вбивайте яйца
- Смешайте отдельно муку, разрыхлитель и щепотку соли, затем – добавьте к масляной смеси
- Добавьте молоко, но не перемешивайте слишком долго, чтобы коржи остались пышными
- Вылейте в формочки и выпекайте 30-35 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте зубочисткой – она должна быть сухой, без кусочков теста.
- Дайте коржам полностью остыть, затем – намажьте один из них джемом.
- Взбейте сливки до острых пиков и нанесите их ложкой поверх джема
- Разложите на сливки малину (или другие ягоды) и накройте другим коржом
- Посыпьте сахарной пудрой
Нюанс
Чтобы ваш десерт получился идеальным, дизайнер советует использовать яйца и масло только комнатной температуры.
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