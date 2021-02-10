Такой торт в форме сердца может стать как сладким дополнением к вашему романтическому ужину, так и полноценным подарком для вашего любимого. Приготовьте его по рецепту, которым поделилась ирландский дизайнер Симон Роша.

На День Валентина хочется сделать любимому особый подарок. А что может быть лучше презента, сделанного своими руками? Известный ирландский дизайнер Симон Роша рассказала рецепт торта, который она часто готовит своим родным, чтобы выразить свою любовь к ним. То что надо ко Дню влюбленных!

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Симон Роша известна своими коллекциями одежды в романтическом стиле – много бисера, рюшей, легких слоев нежной ткани и кружева. Неудивительно, что и обычный торт она превращает в искусство, используя свою любимую форму для выпекания в виде сердца.

Ингредиенты

255 грамм сливочного масла комнатной температуры

1 ¼ стакана сахара

4-5 яиц

1/4 стакана + 1 столовая ложка молока

1 ¾ стакана муки

1 столовая ложка разрыхлителя

1/2 чайной ложки соли

5 столовых ложек варенья или джема на ваш выбор

2 горсти малины (или любых других ягод), можно использовать замороженную

255 сливок

сахарная пудра

Как приготовить

Смажьте маслом и выстелите пергаментом две формы для выпекания Взбейте масло с сахаром, пока масса не станет белой и пышной По одному вбивайте яйца Смешайте отдельно муку, разрыхлитель и щепотку соли, затем – добавьте к масляной смеси Добавьте молоко, но не перемешивайте слишком долго, чтобы коржи остались пышными Вылейте в формочки и выпекайте 30-35 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверьте зубочисткой – она ​​должна быть сухой, без кусочков теста. Дайте коржам полностью остыть, затем – намажьте один из них джемом. Взбейте сливки до острых пиков и нанесите их ложкой поверх джема Разложите на сливки малину (или другие ягоды) и накройте другим коржом Посыпьте сахарной пудрой

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Нюанс

Чтобы ваш десерт получился идеальным, дизайнер советует использовать яйца и масло только комнатной температуры.