Планируете романтическую киноночь? Включите один из этих ярких, теплых и захватывающих фильмов, посвященных кулинарии. Спорим, что во время просмотра вы почувствуете даже вкус блюд, которые готовят герои! А какие же блюда без соответствующего вина?

Источник: 24 канал

Правильно подобранное вино не только настроит вас на вечер отдыха и романтики, но и перенесет в атмосферу Франции, США или других стран, в которых творят наши герои. Life24 и SHABO подобрали для вас лучшие пары фильмов о гастрономии и хорошем вине.

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Шеф Адам Джонс, 2015

О чем фильм: когда-то Адам Джонс был перспективным шефом, который получил две мишленовских звезды. Он допустил несколько ошибок, которые разрушили его карьеру, однако теперь он возвращается в Лондон, чтобы создать ресторан, вновь завоевать кулинарный мир и получить 3 мишленовских звезды.

Кадр из фильма

Какое вино подобрать: сочные кадры приготовления еды в фильме возбуждают аппетит. Достойной парой шедеврам кулинарии будет насыщенное, сочное и терпкое Саперави.



Замечательным сопровождением к этому фильму станет SHABO Reserve Saperavi / Фото SHABO

Пряности и страсти, 2014

О чем фильм: семья эмигрантов из Индии поселяется во Франции и создает семейное заведение национальной кухни прямо напротив французского ресторана. Экзотическая кухня быстро становится популярной среди жителей города, и владелице дорогого ресторана это совсем не нравится.

Кадр из фильма

Какое вино подобрать: ничто так хорошо не позволит насладиться одновременно французской и индийской гастрономической культурой, как Розе с ярко выраженными фруктовыми нотами.

SHABO Reserve Rose – замечательное сопровождение к фильму о французской и индийской гастрономической культуре / Фото SHABO

Повар на колесах, 2014

О чем фильм: Карл Каспер всю жизнь любил готовить, поэтому и выбрал профессию повара, получив работу в престижном ресторане. К сожалению, руководство не дает ему возможности воплощать свои кулинарные эксперименты. Каспер решает кардинально изменить свою жизнь, берет сына и отправляется путешествовать по стране в собственной закусочной на колесах.

Кадр из фильма

Какое вино подобрать: это фильм о настоящих гурманах, где часто фигурируют такие насыщенные блюда как кубинский бутерброд, сырный сэндвич на гриле, спагетти с чили и пармезаном. С такими блюдами ассоциируется красное Мерло с ароматами темных ягод и черного перца. с высокой кислотностью и легкой горчинкой.

SHABO Reserve Merlot – хорошая пара к этому фильму / Фото SHABO

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами

Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту 2009

О чем фильм: это трогательный фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о том, как благодаря кулинарии переплелись судьбы двух женщин. Телефонистка Джули решает разнообразить свою скучную жизнь и приготовить все 524 рецепта из книги знаменитой Джулии Чайлд, а об успехах и провалах писать в блоге. Параллельно в фильме показывают и увлекательную историю жизни самого автора книги. Такие разные женщины, которые одновременно имеют много общего.

Кадр из фильма

Какое вино подобрать: в своей книге реальная Джулия Чайлд писала о вине – она была настоящим ценителем элегантного сухого Шабли, созданного из сорта Шардоне. Рекомендуем просмотр с бокалом SHABO Reserve Шардоне.

Отличным вариантом может стать белое сухое SHABO Reserve Шардоне / Фото SHABO.

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Шоколад, 2000

О чем фильм: мать и дочь путешествуют по стране и попадают в небольшую французскую деревню, где открывают магазин со сладостями. Консервативным жителям это не нравится, однако со временем сладкие десерты растопят сердце горожан.

Кадр из фильма

Какое вино подобрать: во время просмотра фильма трудно удержаться, чтобы не попробовать кусочек темного горького шоколада. К такому десерту налейте себе бокал дерзкого Каберне Совиньона с насыщенными ягодными нотами - и наслаждайтесь небольшими глотками и с большим удовольствием.

Достойной парой к этому фильму станет SHABO Reserve Cabernet / Фото SHABO