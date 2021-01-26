Плануєте романтичну кіноніч? Увімкніть один із цих яскравих, теплих та захоплюючих фільмів, присвячених кулінарії. Закладаємось, що під час перегляду ви відчуєте навіть смак страв, які готують герої! А які ж страви без відповідного вина?

Джерело: 24 канал

Правильно підібране вино не лише налаштує вас на вечір відпочинку та романтики, а й перенесе вас у атмосферу Франції, Італії, США чи інших країн, у яких творять наші герої. Life24 і SHABO створив для вас найкращі пари фільмів про гастрономію та хороше вино.

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Шеф Адам Джонс, 2015

Про що фільм: колись Адам Джонс був перспективним шефом, який отримав дві мішленівські зірки. Він припустився кількох помилок, що зруйнували його кар’єру, проте тепер він повертається до Лондону, щоб створити власний ресторан, знову завоювати кулінарний світ та отримати 3 мішленівські зірки.

Кадр з фільму

Яке вино підібрати: від детальних соковитих кадрів приготуванні їжі у фільмі можна дійсно захлинутись слиною. Гідною парою до шедеврів кулінаріЇ буде насичене, соковите і терпке Сапераві.



Чудовим супроводом до цього фільму стане SHABO Saperavi Reserve / фото SHABO

Прянощі і пристрасті, 2014

Про що фільм: родина емігрантів з Індії оселяється у Франції та створює сімейний заклад національної кухні прямісінько навпроти французького ресторану. Екзотична кухня швидко здобуває популярність серед жителів міста, і власниці дорогого ресторану це зовсім не подобається.

Кадр з фільму

Яке вино підібрати: ніщо так добре не дозволить насолодитись водночас французькою та індійською гастрономічною культурою, як Розе з яскраво вираженими фруктовими нотами.



SHABO Reserve Rose – чудовий супровід до фільму про французьку та індійську гастрономічну культуру / фото SHABO

Кухар на колесах, 2014

Про що фільм: Карл Каспер усе життя полюбляв готувати, тому й обрав професію кухаря, отримавши роботу у престижному ресторані. На жаль, керівництво не дає йому можливості втілювати свої кулінарні експерименти. Каспер вирішує кардинально змінити своє життя, бере сина та відправляється подорожувати країною у власній закусочній на колесах.

Кадр з фільму

Яке вино підібрати: це фільм про справжніх гурманів, де часто фігурують такі насичені страви як кубинський бутерброд, сирний сендвіч на грилі, спагетті з чилі та пармезаном. З такими стравами асоціюється червоне Мерло з ароматами темних ягід і чорного перцю, з високою кислотністю і легкою гіркуватістю.

SHABO Reserve Merlot – хороша пара до цього фільму / Фото SHABO

Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в інтернет-магазин SHABO, обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.

Джулі і Джулія: готуємо щастя за рецептом, 2009

Про що фільм: це зворушливий фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про те, як завдяки кулінарії переплелись долі двох жінок. Телефоністка Джулі вирішує урізноманітнити своє нудне життя та приготувати усі 524 рецепти з книги знаменитої Джулії Чайлд, а про успіхи та провали писати у блозі. Паралельно у фільмі показують і захоплюючу історію життя самої авторки книги. Такі різні жінки, які водночас мають багато спільного.

Кадр з фільму

Яке вино підібрати: у своїй книзі реальна Джулія Чайлд писала про вино: вона була справжньою поціновувачкою елегантного сухого Шаблі, створеного з сорту Шардоне. Рекомендуємо перегляд з келихом SHABO Reserve Шардоне.



Чудовим варіантом може стати біле сухе SHABO Reserve Шардоне / Фото SHABO

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Шоколад, 2000

Про що фільм: мати і донька подорожують країною і потрапляють до невеличкого французького селища, де відкривають крамницю з солодощами. Консервативним жителям це не до вподоби, проте з часом солодкі десерти розтоплять серце містян.

Кадр з фільму

Яке вино підібрати: під час перегляду фільму важко втриматись, щоб не скуштувати шматочок темного гіркого шоколаду. До такого десерту налийте собі келих сміливого Каберне Совіньон з насиченими ягідними нотами – і смакуйте невеличкими ковтками і з великим задоволенням.

Гідною парою до цього фільму стане SHABO Cabernet Reserve / фото SHABO