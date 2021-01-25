До нас нарешті прийшла справжня зима. Хочеться просто закутатися у ковдру, подивитися фільм та скуштувати щось неймовірне. Зверніть увагу на хороше вино та ароматні супи. Це – безпрограшна комбінація, від якої ви отримаєте шалене задоволення взимку.

Ось 5 прекрасних варіантів, як поєднати вино із супом. Ви побачите, що навіть буденна страва може стати особливою. Потрібно всього лиш підібрати вдале вино. Свої рекомендації пропонують експерти SHABO.

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Традиційний французький суп буябес

Буябес – прекрасний суп, який дозволить вам відчути справжню атмосферу французької гастрономії. Він чудово поєднується із рожевим сухим вином або хересом.

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Основні інгредієнти: риба (палтус, сібас, зубатка, морський окунь, хек), морепродукти (гребінцеві молюски, креветки, мідії), часник, цибуля (порей, ріпчаста), томати, фенхель, селера.

З яким вином поєднати:

Рожеве сухе SHABO Reserve

Cухий херес – наприклад, SHABO Reserve.

Зимовий курячий суп із кукурудзою

Цей легенький суп чудово зігріє вас у зимовий період. Відмінна пара до нього – сухе біле вино, яке чарівно доповнить смак страви.

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Основні інгредієнти: вершкове масло, зелена цибуля, часник, імбир, курячий бульйон, курка, кукурудза, кукурудзяна мука, соєвий соус, яйця, насіння кунжуту.

З яким вином поєднати:

Повнотіле Шардоне SHABO Reserve.

Класичний овочевий суп

Цей суп споживали ще у давні часи. У нього безліч різних рецептів. Але є одне основне правило, яке зробить цю звичайну страву витонченою, – поєднайте її із червоним вином.

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Основні інгредієнти: гарбуз, цибуля, часник, овочевий бульйон, свіжа зелень, оливкова олія.

З яким вином поєднати:

Мерло – наприклад, SHABO Reserve Мерло.

Піно Меньє.

Божоле або будь-яке молоде червоне сухе вино, наприклад SHABO.

Консоме з яловичини або качки

Консоме – це дуже міцний бульйон, який готують із різного м’яса. Сюди чудово підійде качка або яловичина. Та головний секрет полягає в іншому. По-справжньому незабутньою цю страву зробить старий добрий херес.

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Основні інгредієнти: качине м’ясо на кістці, куряча шия, куряче м’ясо, цибуля (ріпчаста, порей), петрушка.

З яким вином поєднати:

Херес – сюди також підійде сухий херес SHABO Reserve.

Французький цибулевий суп

Ще одна прекрасна страва із Франції, яка ідеально смакуватиме із напівсолодким чи десертним хересом. Неочікуване поєднання! Цю смакоту ви запам’ятаєте надовго.

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Основні інгредієнти: цибуля, олія, мука, курячий бульйон, твердий сир, білий хліб.

З яким вином поєднати: