Кілька років тому на Заході народилася цікава зимова традиція – "Dry January" ("Сухий січень"). Вона передбачає повну відмову від алкоголю впродовж цілого місяця. Чи справді це може допомогти здоров’ю – читайте у матеріалі Life 24.

Таке питання вивчали журналісти видання Wine Spectator. Вони спробували вияснити, що краще для здоров’я: взяти перерву на місяць чи просто помірно споживати алкоголь без різких пауз.

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Що таке Dry January?

Dry January проводять у країнах Європи та США. Особливо популярною акція є серед громадян Великій Британії, Франції та Швейцарії.

Ідейні засновники цього руху спеціально обрали січень. Статистично доведено, що пік споживання алкоголю припадає на різдвяні та новорічні свята. Тому січень – ідеальний місяць, щоб відмовитися від спиртного.

Це має частково відновити організм після свят, що допоможе уникнути неприємних проблем зі здоров’ям. Учасники челенджу розповідали про різні бонуси: кращий сон, зменшення ваги та збільшення енергійності.

Dry January не знайшов підтримку серед усіх європейців / Фото Pixabay

Щоправда, не всі у захваті від такої акції. Минулого року проти "Сухого січня" протестували французькі сомельє, шеф-кухарі та інші експерти. Вони називали цю ідею справжньою дурницею та "пуританським фанатизмом".

Що говорять про Dry January експерти?

Окрім різних плюсів, які були перераховані вище, багато людей вважають, що це дозволить "перезавантажити" печінку. Нібито все зрозуміло: ми випиваємо – печінка інтенсивно працює; перестаємо вживати – вона має час відновитися.

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Та чи справді все так просто? Експерт із жіночого здоров’я Дженніфер Відер стверджує, що позитивний вплив на організм від такої кампанії справді існує.

"В певному сенсі дати відпочинок печінці – непогана ідея. Адже більшість з нас не дуже приділяє їй увагу, хоч вона виконує важливу роботу для організму. Коли ви додаєте до цього ще й алкоголь, то печінка починає перевантажуватися", – розповіла пані Відер.

Dry January може позитивно вплинути на печінку / Фото Pixabay

Тим не менш, люди часто не дуже правильно реалізують таку ідею. Не потрібно вважати, що 30 днів перерви дозволять безмірно вживати алкоголь упродовж інших місяців.

"Кожного разу, коли ви випиваєте занадто багато, це має наслідки для здоров’я. Навіть якщо ви перед тим не вживали цілий місяць", – стверджує Дженніфер Відер.

З нею погоджується дієтолог із Нью-Йорка Джессіка Кордінг. Кілька її клієнтів відмовлялися від алкоголю на місяць, а потім просто зривалися. У такому випадку весь сенс "Сухого січня" просто стирається.

Ви б взяли участь у Dry January? / Фото Pixabay

Викладач психічного здоров’я у Йоркському університеті Ян Гамільтон взагалі не рекомендує практикувати довгі "сухі" періоди.

"На жаль, в нас банально немає великої кількості доказів, що це допомагає запровадити які-небудь стійкі зміни в алкогольних звичках", – стверджує вчений.

Які можуть бути альтернативи до Dry January?

Що робити, якщо ви любите вино і не хочете відмовлятися від улюбленого хобі? Не потрібно бавитися в героя. Скористайтеся невеличкою паузою – 2-3 дні на тиждень. Це дозволить печінці відновитися, а ви з меншою ймовірністю переборщите із алкоголем після невеликої перерви. Так стверджують експерти, які спеціалізуються на здоров’ї печінки.

"Одна з прекрасних особливостей печінки полягає в тому, що, якщо вона не сильно пошкоджена, то справді може омолоджуватися. Тому ми рекомендуємо, особливо для здоров’я цього органу, не вживати алкоголь упродовж 2-3 днів поспіль на тиждень", – розповідає виконавчий директор British Liver Trust (благодійна британська організація, яка зосереджена на здоров’ї печінки – Ред.) Ендрю Ленгфорд.

Краще помірно споживати алкоголь, ніж робити сухі періоди / Фото Pixabay

Але пам’ятайте – це актуально, коли ви помірно споживаєте алкоголь. Хоч і тут є певні нюанси.

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"Ми бачили багато досліджень, де стверджували, що помірне вживання алкоголю потенційно корисне для здоров’я. Але ви маєте пам’ятати, що це не завжди безпечно. Кожна людина відрізняється: у нас всіх різні історії хвороб, різні сімейні історії. Тому важливо оцінювати повну картину щодо цього питання", – додає пан Ленгфорд.

Експерти зійшлися на думці, що Dry January має позитивний ефект. Кампанія допоможе зекономити трішки грошей, скинути зайві кілограми та перевірити силу волі. Але! Це не найкращий варіант, щоб сформувати та зберегти звичку помірно вживати алкоголь.