Тандем червоного вина із запашним сиром позитивно впливає на роботу мозку. Люди, які регулярно балують себе таким поєднанням, мають менший ризик захворіти на хворобу Альцгеймера у старості.

До таких висновків дійшли американські вчені з Університету штату Айова. Вони перевірили, чи може їжа, яку ми споживаємо, вберегти від погіршення роботи мозку в старості. Результати здивували, передає Decanter.

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Як відбувалося дослідження?

Експеримент тривав цілі десять років – від 2006-го до 2016-го. У ньому взяли участь 1748 дорослих людей. На момент завершення дослідження учасники мали від 46 до 77 років.

Упродовж цього періоду люди вели свій щоденник харчування. А також час від часу здавали тест на інтелектуальні здібності. За такою методикою вчені намагалися виявити зв’язок між дієтою та зниженням когнітивних функцій мозку.

Які результати?

За цей час науковці дійшли до таких висновків:

Регулярне вживання сиру допомагає захистити від когнітивних порушень.

допомагає захистити від когнітивних порушень. Помірне споживання червоного вина упродовж життя позитивно впливає на роботу мозку.

упродовж життя позитивно впливає на роботу мозку. Щотижневий перекус бараниною корисний для когнітивних здібностей.

корисний для когнітивних здібностей. Надмірне вживання солі погіршує роботу мозку.

Насолоджуйтесь червоним вином та сиром – так буде краще для вашого здоров’я / Фото Pexels

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"Я був приємно здивований результатами нашого дослідження. Вони демонструють, що відповідальне споживання сиру та червоного вина щодня корисне не тільки для того, щоб справитися із пандемією Covid-19, але й допомагає опанувати все складніший світ, який ніколи не зупиняється", – розповів один із представників дослідження Ауріель Віллетт.

Як зазначають вчені, дослідження збираються продовжити. Вони хочуть детальніших результатів.

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"Я вважаю, що правильний вибір їжі може захистити від погіршення когнітивних функцій та хвороби Альцгеймера. Ми працюємо над наступним проектом, де теж досліджуватимемо харчування людей. Але цього разу в нас буде більш вдосконалена анкета. Також ми з’ясуємо вплив дієти на роботу мозку та нервової системи", – розповів аспірант у сфері нейробіології Університету штату Айова Брендон Клінендінст.