Науковці з Університету Барселони провели дослідження та довели, що помірне споживання хересу допомагає знизити артеріальний тиск та сприяє відновленню функцій артерій.

У дослідженні брали участь 38 чоловіків віком 55-80 років, які вживали алкоголь середньої міцності. Вони мали три або більше факторів ризику: активний курець, гіпертонія, високий рівень холестерину, ожиріння та сімейна історія серцево-судинних захворювань, повідомляє Wine Spectator.

Читайте також: Як легко вибрати келих для вина: корисні поради

92% учасників були класифіковані, як люди з ожирінням, 71% – з гіпертонією, 23% – з діабетом 2 типу та 13% – як курці.

Як відбувалося дослідження

Чоловіків розділили на дві групи. Перша – отримувала 30 грамів етанолу на день у формі хересу. Друга – отримувала його у вигляді джину.

Тривав експеримент три тижні, а потім – двотижневий період утримання від алкоголю.

Перед початком дослідження учасникам вимірювали артеріальний тиск та відбирали проби крові. Дослідники шукали в крові ендотеліальні клітини-попередники, які прикріплюються до пошкоджених стінок артерії та допомагають їм відновлювати свою функцію.

Результати дослідження

Дослідники виявили збільшення кількості ендотеліальних клітин-попередників на 40% після прийому хересу. А їхній високий вміст здатний відновлювати судини й серце. У групі, яка пила джин, не зафіксували значного зростання.

У винній групі також спостерігали зниження артеріального тиску на 3-4%. А от у групі, яка пила джин, спостерігалося 10-відсоткове збільшення рівня ліпопротеїдів низької щільності. Їх ще називають "поганими", тому що вони містять холестерин, який може відкладатися на стінках судин.

Ці висновки говорять про те, що поліфенольна фракція вина може сприяти боротьбі із запаленням,

– сказав провідний автор дослідження Рамон Еструх.

Говорячи про херес, варто відзначити, що його виробляють і в Україні. На даний момент єдина компанія, яка виробляє хереси з винограду, вирощеного на власному терруарі – компанія SHABO. Ці вина представлені в колекції Reserve: сухий херес SHABO Reserve і десертний херес SHABO Reserve. Ви можете придбати їх у фірмовому онлайн-магазині.