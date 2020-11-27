Ученые из Университета Барселоны провели исследование и доказали, что умеренное потребление хереса помогает снизить артериальное давление и способствует восстановлению функций артерий.

В исследовании принимали участие 38 мужчин в возрасте 55-80 лет, которые употребляли алкоголь средней крепости. Они имели три или более факторов риска: активный курильщик, гипертония, высокий уровень холестерина, ожирение и семейная история сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Wine Spectator.

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92% участников были классифицированы, как люди с ожирением, 71% – с гипертонией, 23% – с диабетом 2 типа и 13% – как курильщики.

Как проходило исследования

Мужчин разделили на две группы. Первая – получала 30 граммов этанола в день в форме хереса. Вторая – получала его в виде джина.

Продолжался эксперимент три недели, а потом – двухнедельный период воздержания от алкоголя.

Перед началом исследования участникам измеряли артериальное давление и делали анализ крови. Исследователи искали в крови эндотелиальные клетки-предшественники, которые прикрепляются к поврежденным стенкам артерии и помогают им восстанавливать свою функцию.

Результаты исследования

Исследователи обнаружили увеличение количества эндотелиальных клеток-предшественников после приема хереса на 40%. А их высокое содержание способно восстанавливать сосуды и сердце. В группе, которая пила джин, не зафиксировали значительного роста.

В винной группе также наблюдали снижение артериального давления на 3-4%. А вот в группе, которая пила джин, наблюдалось 10-процентное увеличение уровня липопротеидов низкой плотности. Их еще называют "плохими", потому что они содержат холестерин, который может откладываться на стенках сосудов.

Эти выводы говорят о том, что полифенольная фракция вина может способствовать борьбе с воспалением,

– сказал ведущий автор исследования Рамон Еструх.

Говоря о хересе, стоит отметить, что его производят и в Украине. На данный момент единственная компания, производящая хересы из винограда, выращенного на собственном терруаре - компания SHABO. Эти вина представлены в коллекции Reserve: сухой херес SHABO Reserve и десертный херес SHABO Reserve вы можете приобрести в фирменном онлайн-магазине.