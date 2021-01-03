Тандем красного сухого вина с душистым сыром положительно влияет на работу мозга. Люди, которые регулярно балуют себя таким сочетанием, имеют меньший риск испытать болезнь Альцгеймера в старости.

К таким выводам пришли американские ученые из Университета штата Айова. Они проверили, может ли пища, которую мы употребляем, уберечь от ухудшения работы мозга в старости. Результаты удивили, передает Decanter.

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Как происходило исследования?

Эксперимент длился целых десять лет – с 2006-го до 2016-го. В нем приняли участие 1748 взрослых людей. На момент завершения исследования участники имели от 46 до 77 лет.

За этот период люди вели свой дневник питания. А также время от времени сдавали тест на интеллектуальные способности. По такой методике ученые пытались выявить связь между диетой и снижением когнитивных функций мозга.​

Какие результаты?

За это время ученые пришли к следующим выводам:

Регулярное употребление сыра помогает защитить от когнитивных нарушений.

помогает защитить от когнитивных нарушений. Умеренное потребление красного вина в течение жизни положительно влияет на работу мозга.

в течение жизни положительно влияет на работу мозга. Еженедельный перекус бараниной полезен для когнитивных способностей.

полезен для когнитивных способностей. Чрезмерное употребление соли ухудшает работу мозга.

Наслаждайтесь красным вином и сыром – так будет лучше для вашего мозга / Фото Pexels

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"Я был приятно удивлен результатами нашего исследования. Они показывают, что ответственное потребление сыра и красного вина каждый день полезно не только для того, чтобы справиться с пандемией Covid-19, но и помогает овладеть все более сложным миром, который никогда не останавливается", – рассказал один из представителей исследования Ауриэль Виллетт.

Как отмечают ученые, исследования собираются продолжить. Они хотят более детальных результатов.

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"Я считаю, что правильный выбор пищи может защитить от ухудшения когнитивных функций и болезни Альцгеймера. Мы работаем над следующим проектом, где также будем исследовать питание людей. Но на этот раз у нас более усовершенствованная анкета. Также мы выясним влияние диеты на работу мозга и нервной системы", – рассказал аспирант в области нейробиологии Университета штата Айова Брэндон Клинендинст.​