Несколько лет назад на Западе родилась интересная зимняя традиция – "Dry January" ( "Сухой январь"). Она предусматривает полный отказ от алкоголя в течение целого месяца. Действительно ли это может помочь здоровью – читайте в материале Life 24.

Такой вопрос изучали журналисты издания Wine Spectator. Они попытались выяснить, что лучше для здоровья: взять перерыв на месяц или просто умеренно потреблять алкоголь без резких пауз.

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Что такое Dry January?

Dry January проводят в странах Европы и США. Акция особенно популярна среди граждан Великобритании, Франции и Швейцарии.

Идейные основатели этого движения специально выбрали январь. Статистически доказано, что пик потребления алкоголя приходится на рождественские и новогодние праздники. Поэтому январь – идеальный месяц, чтобы отказаться от спиртного.​

Это должно частично восстановить организм после праздников, что поможет избежать неприятных проблем со здоровьем. Участники челленджа рассказывали о различных бонусах: лучшем сне, уменьшении веса и увеличении энергичности.

Dry January не нашел поддержку среди всех европейцев / Фото Pixabay

Правда, не все в восторге от такой акции. В прошлом году против "Сухого января" протестовали французские сомелье, шеф-повара и другие эксперты. Они называли эту идею настоящей глупостью и "пуританским фанатизмом".

Что говорят о Dry January эксперты?

Кроме различных плюсов, которые были перечислены выше, многие люди считают, что это позволит "разгрузить" печень. Якобы все понятно: мы выпиваем – печень интенсивно работает; перестаем употреблять – она получает время восстановиться.

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Но все ли так просто? Эксперт по женскому здоровью Дженнифер Ведер утверждает, что положительное влияние на организм от такой кампании действительно существует.

"В некотором смысле дать отдых печени – неплохая идея. Ведь большинство из нас не очень уделяет ей внимание, хотя она выполняет важную работу для организма. Когда вы добавляете к этому еще и алкоголь, то печень начинает перегружаться", – рассказала Ведер.

Dry January может положительно влиять на печень / Фото Pixabay

Тем не менее, люди часто не очень правильно реализуют такую ​​идею. Не нужно считать, что 30 дней перерыва позволят безмерно употреблять алкоголь в течение остальных месяцев.

"Каждый раз, когда вы выпиваете слишком много, это имеет последствия для здоровья. Даже если вы прежде не употребляли целый месяц", – утверждает Дженнифер Ведер.

С ней соглашается диетолог из Нью-Йорка Джессика Кординг. Несколько ее клиентов отказывались от алкоголя на месяц, а потом просто срывались. В таком случае весь смысл "Сухого января" просто исчезает.

Вы приняли бы участие в Dry January? / Фото Pixabay

Преподаватель психического здоровья в Йоркском университете Ян Гамильтон вообще не рекомендует практиковать длинные "сухие" периоды.

"К сожалению, у нас банально нет большого количества доказательств, что это помогает ввести какие-либо устойчивые изменения в алкогольных привычках", – утверждает ученый.

Какие могут быть альтернативы к Dry January?

Что делать, если вы любите вино и не хотите отказываться от любимого хобби? Не нужно играть в героя. Воспользуйтесь небольшой паузой – 2-3 дня в неделю. Это позволит печени восстановиться, а вы с меньшей вероятностью переборщите с алкоголем после небольшого перерыва. Так утверждают эксперты, специализирующиеся на здоровье печени.

"Одна из прекрасных особенностей печени заключается в том, что, если она не сильно повреждена, то вполне может омолаживаться. Поэтому мы рекомендуем, особенно для здоровья этого органа, не употреблять алкоголь в течение 2-3 дней подряд в неделю", – рассказывает исполнительный директор British Liver Trust (благотворительная британская организация, которая сосредоточена на проблемах с печенью – Ред.) Эндрю Лэнгфорд.

Лучше умеренно потреблять алкоголь, чем делать сухие периоды / Фото Pixabay

Но помните – это актуально, когда вы умеренно потребляете алкоголь. Хотя и здесь есть определенные нюансы.

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"Мы видели много исследований, где утверждали, что умеренное употребление алкоголя потенциально полезно для здоровья. Но вы должны помнить, что это не всегда безопасно. Каждый человек отличается: у нас всех разные истории болезней, разные семейные истории. Поэтому важно оценивать полную картину по этому вопросу", – добавляет господин Лэнгфорд.

Эксперты сошлись во мнении, что Dry January имеет положительный эффект. Кампания поможет сэкономить немного денег, сбросить лишние килограммы и проверить силу воли. Но! Это не лучший вариант, чтобы сформировать и сохранить привычку умеренно употреблять алкоголь.