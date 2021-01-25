К нам наконец-то пришла настоящая зима. Хочется просто закутаться в одеяло, посмотреть фильм и попробовать что-то невероятное. Обратите внимание на хорошее вино и ароматные супы. Это – беспроигрышная комбинация, от которой вы получите невероятное удовольствие зимой.

Вот 5 прекрасных вариантов, как совместить вино с супом. Вы увидите, что даже обыденное блюдо может стать особенным. Нужно всего лишь подобрать удачное вино. Свои рекомендации предлагают эксперты SHABO.

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Традиционный французский суп буйабес

Буйабес – прекрасный суп, который позволит вам почувствовать настоящую атмосферу французской гастрономии. Он отлично сочетается с розовым сухим вином или хересом.

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Основные ингредиенты: рыба (палтус, сибас, зубатка, морской окунь, хек), морепродукты (гребешки, креветки, мидии), чеснок, лук (порей, репчатый), томаты, фенхель, сельдерей.

С каким вином совместить:

Розовое сухое SHABO Reserve

Сухой херес – например, SHABO Reserve.

Зимний куриный суп с кукурузой

Этот легкий суп отлично согреет вас в зимний период. Отличная пара к нему – сухое белое вино, которое волшебно дополнит вкус блюда.

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Основные ингредиенты: сливочное масло, зеленый лук, чеснок, имбирь, куриный бульон, курица, кукуруза, кукурузная мука, соевый соус, яйца, семена кунжута.

С каким вином совместить:

Полнотелое Шардоне SHABO Reserve.

Классический овощной суп

Этот суп готовили еще в древние времена. У него множество различных рецептов. Но есть одно основное правило, которое сделает это обычное блюдо утонченным, – соедините его с легким красным вином.

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Основные ингредиенты: тыква, лук, чеснок, овощной бульон, свежая зелень, оливковое масло.

С каким вином совместить:

Мерло – например, SHABO Reserve Мерло.

Пино Менье.

Божоле или любое молодое красное сухое вино, например SHABO.

Консоме из говядины или утки

Консоме – это очень крепкий бульон, который готовят из разного мяса. Сюда прекрасно подойдет утка или говядина. Но главный секрет заключается в другом. По-настоящему незабываемым это блюдо сделает старый добрый херес.

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Основные ингредиенты: утиное мясо на кости, куриная шея, куриное мясо, лук (репчатый, порей), петрушка.

С каким вином совместить:

Херес – сюда также подойдет сухой херес SHABO Reserve.

Французский луковый суп

Еще одно прекрасное блюдо из Франции, которое идеально подойдет к полусладкому или десертному хересу. Неожиданное сочетание! Эту вкуснятину вы запомните надолго.

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Основные ингредиенты: лук, масло, мука, куриный бульон, сыр, белый хлеб.

С каким вином совместить: