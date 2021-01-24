3 лучших рецепта вкусного глинтвейна в домашних условиях: согреет и поднимет настроение
Горячее вино - это прошлый век? Глинтвейн - это для тех, кто не разбирается в вине? Вино со специями - признак дурного вкуса? Да перестаньте! Докажем, что это не так.
Сомелье в зеленых штанах расскажет, кто первым приготовил глинтвейн и как правильно выбрать вино для этого напитка. А еще – поделиться тремя лучшими рецептами глинтвейна.
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Сомелье в зеленых штанах потратил много времени, чтобы понять, откуда берутся эти странные предубеждения. Вот, что получилось: есть те самые винные ценители, которые после знакомства с выдающимися винами решают больше никогда не пить "простые" вина. А тратить "хорошие" вина на глинтвейн – как будто признак дурного вкуса. Поэтому проще всего глинтвейн вообще не употреблять.
С одной стороны – логика есть, но не вся наша жизнь состоит из логики, поэтому предлагаем вам на этой же неделе найти время и сделать отличный глинтвейн себе и друзьям.
Кто придумал этот напиток
Первыми это сделали те, у кого появилась возможность совместить вино и специи. Это были римляне.
Первыми придумали нагреть напиток жители Северных стран, что тоже крайне логично.
Глинтвейн – один из самых популярных зимних напитков, которые легко приготовить дома / Фото freepik
С тех пор глинтвейн никогда не терял своей зимней популярности в странах Северной Европы, а самым распространенным его названием оказался немецкий вариант – "gluhende wein", что-то вроде "горящего вина".
Простые рецепты глинтвейна
Единого рецепта горячего напитка не существует – в каждом заведении вам предложат свой собственный вариант глинтвейна. В некоторых хороших барах бармены даже самореализуются за счет глинтвейнов (ведь это не просто вино – в первую очередь горячий коктейль на базе вина), но есть большое количество невыразительных напитков, которые можно купить под открытым небом. И эти простые глинтвейны такие "никакие", что лучше бы их не было.
Вот три самые простых рецепта глинтвейна, которые Сомелье в зеленых штанах предлагает попробовать уже этой зимой.
Классический, базовый глинтвейн "Зимнее приключение"
Понравится всем 100%
- красное столовое (сухое) вино 750 мл
- мед 2-3 столовые ложки,
- лимон, апельсин, яблоко – 1 штука
- тертый имбирь 1 чайная ложка
- мускатный орех ¼ чайной ложки
- 2 палочки корицы и гвоздика по вкусу.
В кастрюльке смешайте пряности и тертый имбирь, добавьте 100 мл воды, быстро вскипятите, процедите. Оставьте в кастрюле. Нарежьте фрукты, откройте бутылку вина и добавьте это все к отвару пряностей. А теперь нагрейте все сразу на медленном огне, но не доводите до кипения!
Приготовьте классический глинтвейн – он точно всем понравится/ Фото Unsplash
Глинтвейн-грог "Суровый минимализм"
Чтобы удивить тех, кто ненавидит сладкое.
- красное сухое вино – 750 милилитров
- настой крепкого чая – 1 литр
- корица и гвоздика по вкусу
Вино и чай довести почти до кипения и добавить пряности. Конечно, можно добавить мед-лимон по вкусу, также должно выйти превосходно. Очень удобные пропорции – напиток можно рассчитывать порционно.
Приготовьте оригинальный вариант глинтвейна с чаем/ Фото Unsplash
Белый глинтвейн "Абстрактные явления"
Выбран для того, чтобы удивить друзей.
- белое сухое вино – 750 милилитров, (обратите внимание – белое!)
- яблочный сок – 500 милилитров
- мед 2-3 столовые ложки
- лимон, апельсин, яблоко 1 штука
- тертый имбирь 1 чайная ложка
- мускатный орех ¼ чайная ложка
- 2 палочки корицы и гвоздика по вкусу.
Смешайте пряности со 100 мл воды и вскипятите, процедите отвар. Добавьте порезанные фрукты, сок и вино, и хорошо нагрейте, но не кипятите.
Необычный глинтвейн на белом сухом вине/ Фото pinterest
Чтобы хорошо запомнить, обратите внимание на правило Бонда.
Помните, он говорил о своем коктейле "смешать, но не взбалтывать"? Если бы он готовил глинтвейн, он бы так же говорил: "нагреть, но не кипятить!"
Как выбрать вино для глинтвейна
Существует три правила:
- Не используйте очень дорогое вино. Это нелогично – все равно многообразие вкуса именно вина вы потеряете за щедрыми оттенками фруктов и пряностей.
- Не используйте слишком дешевое вино. Лучше покупать простые вина из тех, которые вы бы пили и просто так.
- Не покупайте сладкое или полусладкое вино. Вот когда вы добавите мед, то будете знать, от чего именно глинтвейн сладкий. А от чего вино само по себе сладкое вы, скорее всего, знать не будете. (А если будете – то или бутылку не купите, или смотрите пункт 1)
Сомелье в зеленых штанах желает вам веселых приключений и напоминает о правиле "Глинтвейн Бонда": "Нагреть, но не кипятить".
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