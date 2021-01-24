Горячее вино - это прошлый век? Глинтвейн - это для тех, кто не разбирается в вине? Вино со специями - признак дурного вкуса? Да перестаньте! Докажем, что это не так.

Сомелье в зеленых штанах расскажет, кто первым приготовил глинтвейн и как правильно выбрать вино для этого напитка. А еще – поделиться тремя лучшими рецептами глинтвейна.

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Сомелье в зеленых штанах потратил много времени, чтобы понять, откуда берутся эти странные предубеждения. Вот, что получилось: есть те самые винные ценители, которые после знакомства с выдающимися винами решают больше никогда не пить "простые" вина. А тратить "хорошие" вина на глинтвейн – как будто признак дурного вкуса. Поэтому проще всего глинтвейн вообще не употреблять.

С одной стороны – логика есть, но не вся наша жизнь состоит из логики, поэтому предлагаем вам на этой же неделе найти время и сделать отличный глинтвейн себе и друзьям.

Кто придумал этот напиток

Первыми это сделали те, у кого появилась возможность совместить вино и специи. Это были римляне.

Первыми придумали нагреть напиток жители Северных стран, что тоже крайне логично.

Глинтвейн – один из самых популярных зимних напитков, которые легко приготовить дома / Фото freepik

С тех пор глинтвейн никогда не терял своей зимней популярности в странах Северной Европы, а самым распространенным его названием оказался немецкий вариант – "gluhende wein", что-то вроде "горящего вина".

Простые рецепты глинтвейна

Единого рецепта горячего напитка не существует – в каждом заведении вам предложат свой собственный вариант глинтвейна. В некоторых хороших барах бармены даже самореализуются за счет глинтвейнов (ведь это не просто вино – в первую очередь горячий коктейль на базе вина), но есть большое количество невыразительных напитков, которые можно купить под открытым небом. И эти простые глинтвейны такие "никакие", что лучше бы их не было.

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Вот три самые простых рецепта глинтвейна, которые Сомелье в зеленых штанах предлагает попробовать уже этой зимой.

Классический, базовый глинтвейн "Зимнее приключение"

Понравится всем 100%

красное столовое (сухое) вино 750 мл

мед 2-3 столовые ложки,

лимон, апельсин, яблоко – 1 штука

тертый имбирь 1 чайная ложка

мускатный орех ¼ чайной ложки

2 палочки корицы и гвоздика по вкусу.

В кастрюльке смешайте пряности и тертый имбирь, добавьте 100 мл воды, быстро вскипятите, процедите. Оставьте в кастрюле. Нарежьте фрукты, откройте бутылку вина и добавьте это все к отвару пряностей. А теперь нагрейте все сразу на медленном огне, но не доводите до кипения!

Приготовьте классический глинтвейн – он точно всем понравится/ Фото Unsplash

Глинтвейн-грог "Суровый минимализм"

Чтобы удивить тех, кто ненавидит сладкое.

красное сухое вино – 750 милилитров

настой крепкого чая – 1 литр

корица и гвоздика по вкусу

Вино и чай довести почти до кипения и добавить пряности. Конечно, можно добавить мед-лимон по вкусу, также должно выйти превосходно. Очень удобные пропорции – напиток можно рассчитывать порционно.

Приготовьте оригинальный вариант глинтвейна с чаем/ Фото Unsplash

Белый глинтвейн "Абстрактные явления"

Выбран для того, чтобы удивить друзей.

белое сухое вино – 750 милилитров, (обратите внимание – белое!)

яблочный сок – 500 милилитров

мед 2-3 столовые ложки

лимон, апельсин, яблоко 1 штука

тертый имбирь 1 чайная ложка

мускатный орех ¼ чайная ложка

2 палочки корицы и гвоздика по вкусу.

Смешайте пряности со 100 мл воды и вскипятите, процедите отвар. Добавьте порезанные фрукты, сок и вино, и хорошо нагрейте, но не кипятите.

Необычный глинтвейн на белом сухом вине/ Фото pinterest

Чтобы хорошо запомнить, обратите внимание на правило Бонда.

Помните, он говорил о своем коктейле "смешать, но не взбалтывать"? Если бы он готовил глинтвейн, он бы так же говорил: "нагреть, но не кипятить!"

Как выбрать вино для глинтвейна

Существует три правила:

Не используйте очень дорогое вино. Это нелогично – все равно многообразие вкуса именно вина вы потеряете за щедрыми оттенками фруктов и пряностей. Не используйте слишком дешевое вино. Лучше покупать простые вина из тех, которые вы бы пили и просто так. Не покупайте сладкое или полусладкое вино. Вот когда вы добавите мед, то будете знать, от чего именно глинтвейн сладкий. А от чего вино само по себе сладкое вы, скорее всего, знать не будете. (А если будете – то или бутылку не купите, или смотрите пункт 1)

Сомелье в зеленых штанах желает вам веселых приключений и напоминает о правиле "Глинтвейн Бонда": "Нагреть, но не кипятить".