Вино – один из самых изысканных напитков, история которого началась еще в эпоху неолита. Его пьют для удовольствия, коллекционируют, а иногда даже используют для "винотерапии". И хотя вино – это доступный продукт, стоимость некоторых бутылок может достигать космического уровня.

Над созданием вина работают природа, виноградари и виноделы. Знатоки и эксперты тщательно изучают все тонкости его производства и хранения. Особые вина становятся предметом торга на аукционах, где коллекционеры соревнуются за право пополнить свои винные погреба уникальной бутылкой. Life24 подготовил список 10 самых дорогих вин в мире.

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Screaming Eagle

Вино стоимостью в полмиллиона долларов / Фото christies

Изготовили это вино в Долине Напа, в Калифорнии (США), из винограда урожая 1992 года. Цена одной бутылки составляет рекордные 500 000 долларов. На благотворительном аукционе этот уникальный напиток приобрел топ-менеджер Cisco Systems.

Chateau Lafite 1787 года

На бутылке красуется подпись Томаса Джефферсона / Фото tgr.company

Именная бутылка вина, подписанная третьим президентом США и выдающимся политическим деятелем Томасом Джефферсоном. На то время его инициалы на бутылке гарантировали высокое качество продукта. Но за много лет ценность бутылки выросла и сегодня оценивается в 316 000 долларов.

Chateau Cheval Blanc

Признанное в мире вино / Фото alcdrink

Согласно официальной классификации вин Сент-Эмильона Chateau Cheval Blanc относится к высшей категории. Бутылка Chateau Cheval Blanc 1947 стоит 305 985 долларов. При правильных условиях бутылка этого вина может храниться до 80 лет.

Hеidsieck & Co. Monopole Champagne

Действительно королевское вино, которое достали со дна океана / Фото catawiki

Игристое вино из дорогой императорской коллекции, вместе с несколькими другими бутылками оно провело на дне океана почти 100 лет. Когда эти бутылки случайно нашли на затонувшем корабле, цена существенно возросла. Бутылку этого вина оценили в 295 000 долларов. Изготовлено в 1907 году.

Chateau Lafite Rothschild 1868 года

Это знаменитое французское вино / Фото galeriemagazine

Легендарное вино из французского региона Пойяк. Бутылка вина 1868 года сегодня оценивается в 234 566 долларов. Ее стартовая цена (8000 долларов) выросла в результате активных торгов на аукционе. Покупатель из Азии приобрел ее за 200 000 долларов.

Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru 1943

Один из самых редких образцов Пино Нуар в мире / Фото langton

Вино La Tache от выдающегося шато Domaine de la Romanee-Conti, которое производит одни из самых дорогих вин в мире, было изготовлено в 1943 году. Всего тираж этого вина насчитывал почти 700 бутылок. Последний лот из 4 бутылок этого вина был продан на аукционе Christie's в 2010 году. Из коллекции сохранилась только одна бутылка, которая и считается бесценной.

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Chateau d’Yquem 1811 года

Уніикальное вино из 19 века/ Фото i.pinimg

Вино от одного из самых известных шато Бургундии. Урожай в том году был очень низким, поэтому это вино было выпущено небольшим тиражом. Оно оказалось настолько качественным и уникальным, что его дефицит привел к росту цены. Одна бутылка оценивается в 118 000 долларов.

Chateau d’Yquem 1787 года

Белое вино, которое оценивается в сотни тысяч долларов / Фото luxatic

Одно из самых дорогих белых вин, которое было изготовлено в 1787 году. Бутылку

этого вина приобрел один американский коллекционер, заплатив за него 100 000

долларов.

Chateau Mouton Rothschild 1945 года

Вино с самой высокой экспертной оценкой – лучшее из лучших / Фото jahrhundertweine

Эксклюзивное вино от одной из самых выдающихся виноделен в микрорегионе Пойяк, Бордо. Chateau Mouton Rothschild 1945 можно назвать одним из величайших вин столетия. Это вино получило экспертную оценку в 100 баллов из 100 возможных по системе Паркера. Сегодня цена бутылки составляет 48 000 долларов..

Massandra Sherry de la Frontera

Вы не найдете более дорогого хереса в мире, чем этот / Фото wikimedia

Массандровский херес 1775 является одним из старейших вин в этом списке. Это – самая дорогая бутылка хереса в мире. В 2001 году на аукционе Sotheby's в Лондоне бутылку этого вина продали за 43 500 долларов.